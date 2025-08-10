今夏クラブW杯を制したチェルシーはジョアン・ペドロやリアム・デラップ、ヨレル・ハト、ジェイミー・バイノー・ギッテンスらをすでに獲得。さらにアレハンドロ・ガルナチョ、シャビ・シモンズといった選手らとの関係も噂されており、補強はまだ続くと考えられている。



そんななか、現役時代バイエルン、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティとビッグクラブを渡り歩いた元イングランド代表MFオーウェン・ハーグリーブス氏はパルメイラスから今夏チェルシーに合流したブラジル代表FWエステヴァン・ウィリアン（18）への期待感を語った。





「エステヴァン…この子は、プレイスタイルがコール・パルマーみたいだね。きっとみんな彼に圧倒されると思うよ。もちろん彼はまだ若いけど、才能の面では観客を席から立ち上がらせるほどだ。彼とパルマー、それにジョアン・ペドロもね…チェルシーがゴールキーパーを一人加えるだけで、間違いなくトップ4に入るだろう」（『TNT Sports』より）ネイマール以来のブラジルの至宝とも言われ、18歳ながらも注目を集めるエステヴァン。2-0で勝利したレヴァークーゼンとのプレシーズンマッチでは早速ゴールもマークした。オーウェン・ハーグリーブス氏はチェルシーの新戦力の中で特にエステヴァンがエキサイティングな存在になると太鼓判を押したが、ブラジルの若き至宝は今シーズン大ブレイクを遂げるのか。