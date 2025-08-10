「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス準々決勝が行われ、昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク１３位の早田ひな（２５）＝日本生命＝は、同３位の陳幸同（中国）に２−４で敗れ、４強入りはならなかった。これで日本勢女子は全員姿を消した。

過去４戦全敗の陳に対して、序盤からペースを握り、第１、２ゲームを連取。ただ「見られているな」と不気味に感じていたという。第３ゲームを７−１１で反撃されると、そこから９−１１、７−１１、４−１１と一気に逆転され、勝負を決められた。「全てを把握してから反撃してくる。ただただ実力不足だった」と完敗を認めた。

９日の２回戦は張本美和（木下アカデミー）との日本人対決となり、３−２で勝利。試合後には、約２カ月前の飛行機での移動中に、左腕の尺骨神経を圧迫する負傷を負い、左小指と左薬指にしびれが出て、握力が入らない症状が出ていることを明かしていた。

この日はコーチでもある岡雄介トレーナーがベンチに入り、治療を受けながらプレーできたため、しびれや痛みはでなかったという。パリ五輪でも左腕を負傷し、ここまで全力でプレーできる機会が遠のいていただけに、「力がなくなっていくことなく、試合に集中できた。自分を全て解放できた試合だった」とうなずいた。

次戦はヨーロッパスマッシュ（１４日開幕、スウェーデン）に出場する。「負けた反省を生かして、着実に（陳幸同との）距離を縮められるように頑張りたい」と気持ちを込めた。