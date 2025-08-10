「僕はソロになってから4年ぐらいたつんですけど、ずっとアーティスト活動やモデル、デザインなどのお仕事をやってきて。お芝居をする機会はなかなかなかったんですが、ずっとやりたい気持ちはありました。

【写真】7年ぶりにドラマ出演! 28歳になった岩橋玄樹のSPカット

だからオファーをいただいてすごくうれしかったし、幸せな気持ちでいっぱいでした。そして、主演でやるのはめちゃくちゃ久々。そこに対する緊張感はちょっとありました」

と、話し始めたのは岩橋玄樹。放送中のドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた』に主演している。ドラマへの出演自体、なんと7年ぶり!

主人公は「普段の僕に近い」

「今はロサンゼルスに住んでいて、いろんな刺激を受けています。日本のファンの方はもちろん、海外の方もこの作品は絶対に見てくれると思うので。そんな方々に届けられたらいいなと思ってやっていました」

園芸部の地味キャラだった鈴木弘（岩橋）は、ガサツな鷲沢夏生（相馬理）にちょっかいを出され続けた高校時代が黒歴史。オシャレ美容師・ヒロとして生まれ変わるも、夏生が店に偶然やってくる。鈴木弘だと気づかないうえ“俺と付き合ってよ!”。

夏生をズタボロにして振るという復讐を思いつき、その告白を受け入れたヒロだったが……。

「久しぶりのドラマ現場でしたが、すんなり入れました。クランクインが、黒髪ぱっつんの高校生だったから“このビジュアルで行くの？”という驚きのまま（笑）。いい意味で、つまずくことはなかったです」

地味な高校生とキラキラ美容師、その演じ分けについて聞くと、

「陰キャでビビりっぽい高校生の鈴木弘は、普段のプライベートの僕に近い感じ」

えっ、ちょっと信じられないんですけど……。

「マジでそんな感じです（笑）。結構人見知りなので。だから声のトーンも普段のまま、あまり作り込まずにできました。美容師のヒロは声のトーンを少し下げて、冷静な感じで。でも回を重ねるごとに夏生に安心感を覚えていくので、少しずつ柔らかく。声のトーンは大切に演じました」

「いつかは家庭を」

そして、大人になったヒロにも共感するという。

「理想の自分というか“周りからこう見られたい”を意識している部分は、なんか似ているなって思いましたね。完璧でいたい気持ちというか。僕もステージに立ったときのオンとオフではまったく違うと思うので。ステージに立つと勝手に“岩橋玄樹”になっていて。やっぱり応援してくださる方たちがいるので、失礼のない自分でありたいと心がけています。でもプライベートになると一歩も外に出ず、ずっとゲームをやっていたり。大好きな野球の話をするときは、めちゃくちゃ早口になっていたりします（笑）」

ヒロと夏生の恋模様は、部屋の植物の成長ともリンク。

「それがすごく素敵だなと思います。うまくいかないこともあるけど、ヒロがだんだん本当の夏生の気持ちを知っていき、惹かれていく。お互いをだんだんと理解していく。なんか、生きていくうえでの人間関係で大切なことが詰まっていて、僕もそこから学ぶことがたくさんありました。本当にヒロを演じられてよかったし、この作品に出会えてよかったです」

BL作品として、キュンキュンが止まらない本作。現在28歳、岩橋の恋愛観について聞いてみると、

「うーん。シンプルに小中学校の同級生が結婚して、親になっているって聞くと“すげえな”って思います（笑）。今、もう僕に2人くらい子どもがいるとか、考えられないから。尊敬します。

でもそういう話を聞くと、いつかは家庭を持って、子どもと野球を一緒に見に行ったり、自分の好きなことを教えたり、キャッチボールしたいって思ったことはありますね。恋愛よりも、その先に夢を感じているのかな（笑）」

いちばんの幸せは？

King ＆ Princeを離れ、ソロとなって4年。活動する中で見えてきたものや、今後ありたい像は？

「僕は最初、アイドルとして育ってきたので。今でも年に1回はアイドルとしてコンサート（『愛魂-icon-』）をやらせてもらっていますが、それ以外はアーティスト活動。自分の届けたいメッセージや音楽をやっています。

海外に行く機会も増えて、その国の文化などからインスピレーションも受けますし。衣装や自分のブランドなど、一からデザインしています。帰宅するとずっとiPadで何か描いていたり、パソコンで音楽を作っていたり……でもそれが楽しい。仕事の感覚じゃないから。僕が作りたいものを作って、それをファンが喜んでくれるのがいちばんの幸せなので。

俳優活動を含め、これからもマルチにタレント能力を磨き、一つひとつにリスペクトを持ってやっていきたいなと思っています」

月1で日米を行き来

現在はロサンゼルス在住の岩橋。

「1か月に1回は（日本とアメリカを）行ったり来たりしています。マイル？ すごく貯まるので、正直、マイル生活です（笑）。長い休みがあったら、もうちょっと遠い国や行ったことのない国にも行ってみたいかな。でも、基本的には慣れている国のほうが旅行は多いですね」

取材・文／池谷百合子 撮影／廣瀬靖士 ヘアメイク／安藤メイ スタイリング／織部真由香