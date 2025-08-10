◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節 ＩＮＡＣ神戸２―０日テレ東京Ｖ（１０日・神戸ユニバー）

１９６８年メキシコ市五輪でアジア勢初の表彰台となる銅メダル獲得に貢献したサッカー日本代表のエースで、同大会で得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪などで監督を務めた。

ＩＮＡＣ神戸―日テレ東京Ｖを視察に訪れた日本サッカー協会の宮本恒靖会長は試合後、取材に応じ、「プレー面で釜本さんが次の世代に受け継いだもの、例えばボールの置きどころ、キックの蹴り方などはずっと受け継がれているものがある。個で勝負できる選手は今もまだそんなに多くないし、そういった選手を改めて育てていかないといけないなと思います」と、国際Ａマッチ日本史上歴代最多の７５ゴールを奪ったレジェンドへ、改めて尊敬の念を述べた。Ｇ大阪の監督経験、日本サッカー協会での役割など、自身との共通点も少なくない釜本さん。「いつもそんなに長く喋られる方じゃない。短い言葉の中にパワーがある方」と、会う度に力強いエールをもらっていたことも振り返った。