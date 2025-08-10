◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第４日（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス準々決勝が行われ、昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク１３位の早田ひな（日本生命）が同３位の陳幸同（ちん・こうどう、中国）から先に２ゲームを取ったが、２―４で逆転負けを喫し、４強入りを逃した。これで日本女子の出場５選手は全て敗退した。

先手を取ったが、力尽きた。過去４戦全敗の難敵に、早田は強烈なバックドライブで攻めた。相手の強打をストップし、バックでクロスに決めてガッツポーズ。ゲーム間では、ベンチに入った岡雄介トレーナーに負傷している左腕付近をほぐしてもらい、勝負に集中。先に２ゲームを連取した。

しかし第３ゲームからラリーで少しずつミスが見られ、相手にペースを握られた。４ゲームを連取されて逆転負けを喫した。

９日に張本美和（木下グループ）との日本人対決を３―２で制して８強入り。この日の難敵・陳戦に向けては「世界選手権（個人戦）でも対戦したんですけど、その時は（カタール開催で）ほぼアウェーでさみしかったので、明日（１０日）は（日本の応援が）１００対０で応援してもらえるように、皆さんの応援よろしくお願いします」と意気込んでいたが、自身２度目の４強入りに一歩、届かなかった。