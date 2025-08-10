背中まる出しじゃないか!!i-dle・ソヨン近況SHOTにファン騒然【PHOTO】

韓国女性グループi-dle（アイドゥル）のリーダー、ソヨンのがアメリカから近況を伝えた。

ソヨンは8月9日、自身のSNSに太陽の絵文字とともに、アメリカのビーチで休暇を楽しむ様々な姿を公開した。

写真の中でソヨンは、デニムショートパンツにビキニ姿で自由に浜辺を歩いており、特にバンダナとスナップバックキャップを取り入れたファッションでアクセントを加え、キュートな魅力を一層引き立てている。

（写真＝ソヨンInstagram）

なお、ソヨンが所属するi-dleは今月4日、アナハイムのエンゼル・スタジアムで行われたメジャーリーグ球団ロサンゼルス・エンゼルスのホームゲームに出演。試合前ステージと始球式を行い、現地の野球ファンの間で注目を集めた。

ステージでは『TOMBOY』『Wife』『Queencard』を披露し、始球式ではウギがピッチングを務めていた。

i-dleは8月16日と17日、日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2025』のステージに立つ予定だ。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

