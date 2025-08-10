お笑いタレント・ふかわりょう（50）が10日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お笑いタレント・有吉弘行（51）から“出禁”を宣告された件について、言及する場面があった。

有吉は今年7月放送回で、ふかわから出演オファーがあったと告白。「芸能生活30周年で、R-1グランプリにも出場されていて。フェスもあっていろいろと話題はあるみたいなんですけど、断りました」といい「ふかわさんがいらっしゃっても、同じ展開にしかならないのでね」とイジリ倒していた。

そして、今月10日放送回は有吉が夏休みのため欠席。代わりに「デンジャラス」安田和博がパーソナリティを務める「安田のほうれん荘」が放送されることとなった。そこで安田から「有吉さんが“出禁”って言ってましたよ」と伝言が。

ふかわは「ええ、承知してます。ただ、私としましては“出禁”は勲章だと思ってるので」といい「よく絡みづらいと言われるんですけど、それを最初に言ってくださったのは『いいとも』でのタモリさんなんですよ。これは勲章でしょ?生で全国ネットで言われて…」と話していると、安田から「タモリさんの名前を出せばいいってもんじゃない」とツッコまれていた。