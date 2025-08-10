「オレらがライブハウス最強バンド」、そう中盤にNOBUYA（Vo）が口にしたが、そこに異を唱える人はいないはず。結成から26年、時に泥水をすすりながらも己の信念を曲げずに貫いてきた生粋のライブバンド、ROTTENGRAFFTYの登場だ。

その威力を感じるべく、待ち構えるフレンズに向けて放つのはMASAHIKO（G）のギターリフもいさましい「ハレルヤ」だった。N∀OKI（Vo）が「叫べー！」と誘えば、NOBUYAはこうするんだ、と言わんばかりに強烈なシャウトを轟かす。グッと開けるサビではダイバーも続出し、一気にこのGARDEN STAGEをロットン色に染め上げていった。

ただ、ご存知のようにそこで満足するようなバンドではない。「おい、本気でかかっていこい！」と鬼気迫るような表情で挑発するNOBUYA。そんな言葉からハードな「STAY REAL」をドロップし、矢継ぎ早に「誰も知らないステップ踏め！」とN∀OKIが叫んだ「D.A.N.C.E.」へ。キレッキレのアッパーなエレクトロサウンドを誇る激アガり必至のダンスチューンでより広がる狂乱の様相。フレンズ全員をその場に座らせてから大ジャンプを決めたり、さらに高い沸点を求め続ける。それがライブにおけるマナーに違いない。

そして、NOBUYAが「3年連続、LuckyFes、誘ってもらってありがとうございます。今年でやっと黒字開催、おめでとうございます」と賛辞を送りつつ、らしいというか、意地がみなぎる言葉を続けていった。

「オレら、3年連続出てんねんけど、ステージのでっかさがだんだん落ちてってるの何でなんですか？ 主催者、頭おかしいんですか？ オレ、バンドやってて、ナメられるのがいちばん嫌いなんですよね。今年イカついライブして、お前らと一緒に来年、もういっこデカいステージに戻りましょうよ。いいか、お前ら！」──NOBUYA

現状に甘んじない、いつでも牙を剥くのがROTTENGRAFFTYというバンドだ。しかも、そう口にしてからドロップするのが「THIS WORLD」というのも強烈。エッジ効きまくり、強度も激高。フレンズ（LuckyFesの観客）もその心意気を受け止めて熱狂していくが、終盤にNOBUYAとN∀OKIがまだまだ、と客席へ乗り出し煽りまくるのも痛快だった。100%を超えた先を掴みに行くスタンスも譲れないところなのだろう。

また、「今のオレらのエネルギーになってる歌。心の根本で聴いてくれ」とN∀OKIが話して鳴らした「Blown in the Reborn」も触れておきたいポイントだ。《錆びついても まだ車輪が勢いよく廻る様に／今を咲かして今を鳴らして》や《生きるって意味はどういう事だろ?!》という歌詞もあるように、バンドが今、抱える意志が綴られており、その響きを噛み締めているフレンズも多かった。

そこから無数のライブと歳月を重ねて輝きを増し続ける「金色グラフティー」へ。NOBUYA節とも言える「このフェス、黒字ですよね？ ダイバーの数、赤字すぎるやろ！」という発言もあり、客席は爆発的なノリと密集度。カオティックだが、熱く優しいロットン特有とも言える空気が広がっていくのだ。何度も足を運びたくなるライブがそこにはある。

天井知らずの高まりの中、ラストという言葉を添えて「秋桜」をぶっ放せば、ダイブもモッシュも注意報が鳴りそうなほどの大量発生。盛大にクライマックスを飾ったかと思いきや、「ラスト、もういっこあるわ」とハンマーを振り回すような破壊力を誇る「暁アイデンティティ」を投下。これだけ輝かしいキャリアを積み重ねてもまたまだ食い足りぬというスタンスが綴られており、聴く者すべてを高ぶらせる彼ららしいナンバーを最後にセレクトし、最後は余韻を残さずカットアウトで締めくくり。その潔さもまたカッコよかった。

取材・文◎ヤコウリュウジ

写真◎かわどう

セットリスト

1​. ハレルヤ

2​. STAY REAL

3​. D​.A​.N​.C​.E​.

4​. THIS WORLD

5​. Blown in the Reborn

6​. 金色グラフティー

7​. 秋桜

8​. 暁アイデンティティ

