¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/10¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ°¦¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤¢¤¤¡¿29¡Ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤é¤Î¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£²ó¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤4ºîÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¶¶ËÜ¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Î·Ý¼Ô»Ñ
ËÜºî¤Ï¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿¹²¼²Â»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¤Æ¤¤¤Ï¡¢»ÔÃæ¤ÎËÜ²°¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¶à¸·¼ÂÄ¾¡Ê¤¤ó¤²¤ó¤¸¤Ã¤Á¤ç¤¯¡Ë¤Ç¹µ¤¨ÌÜ¤Ê½÷À¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸Î¤ËÂ»¤Ð¤«¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿²áµî¤ò¤â¤Ä¡£¤¢¤ë¼ï¡¢À¤´·¤ì¤¿½÷Ïº¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ëµÈ¸¶¤Ç°é¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Æ¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄÕ½Å¤Ï¤½¤Î½Ð¼«¤â´Þ¤á¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾¦¤¤¤Î¤¿¤á¤Î·Á¤À¤±¤ÎÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖËÜ¤ò°¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬å«¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½ Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤Ï»°ÅÙÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¶ËÜ¡§¤Þ¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Û¤ÉÄ¹¤¤ºîÉÊ¤âÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌòÊÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°¦¾ð¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¡ÊÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤Ï¤É¤ì¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ì¤¤À¤Ë¤½¤Îº²¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ç´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤ºîÉÊ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤·¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤À¡×¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Îµ¤¹ç¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶¶ËÜ¡§»ä¤âÂè1²ó¤«¤é¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹²¼¤µ¤ó¤¬¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°¦¤¹¤Ù¤¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¿¼Â¤Ë±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÏÂ¾°¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¾ìÌÌ¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó²Ä°¥ÁÛ¡×¡ÖÊó¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤Ï»ÍÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¶¶ËÜ¡§¤â¤Á¤í¤óÎò»Ë¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£Åª¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¸À¤¦¤È¡¢½êºî¤¬¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤¬¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ç»þÂå·à¤â½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²áµî3ºî¤Ç¤Ï½êºî»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¼¥í¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤Ä¤¤¤Ëº£²ó¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Î½êºî»ØÆ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡¡
¡½ ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¶¶ËÜ¡§¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤è¤ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢º£²ó¤½¤¦¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÆüËÜÉñÍÙ¤Ë¤Þ¤¿ÄÌ¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÃåÊª¤Ë´·¤ì¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤âÆüËÜ¶¶¤ÎÍ³½ïÀµ¤·¤²È¤Î½÷À¤Ê¤Î¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤³¤«ÑÛ¤È¤·¤¿½êºî¤¬É½¸½¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÉ½¸½¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¶¶ËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤â½ñÉ¾¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢ÆÉ½ñ¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Æ¤¤¤ÎÌò¤ÈÆÃ¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
¶¶ËÜ¡§ÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î¡Ö½ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ÎºîÉÊ¤Îº¬´´¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿®Ç°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤ÎÏÂ¾°¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖËÜ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¼Â´¶¤òÈ¼¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢±Ç²è¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤É¤³¤«²¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿°Õ¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆºîÉÊºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥É¥é¥Þ¤â±Ç²è¤âËÜ¤â¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò»¨¤Ë°·¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬ËÜ¤òÇä¤ë¾å¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤Æ¤¤¤È¤´¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡§»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤â¿¿ÌÌÌÜ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ø¤¯¤Ê¤¯¡¢´Ë¤µ¤ä½À¤é¤«¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¸µ¡¹¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢È¯ÁÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤Æ¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë´ã¶À¤¬¤ª¼Çµï¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡§¼Â¤Ï¤³¤ì¤«¤é³èÍÑ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«»ä¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦±é¤¸¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨´ã¶À¤ËÍê¤ê²á¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ã¶À¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤ÊÉã¿Æ¤«¤é¤Î¥®¥Õ¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÊõÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀÅª¤Ë¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ°Äó¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ°¤¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Á´ÂÎÁü¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±é½Ð¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¯¤É¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¯¥¤¥Ã¤È¤µ¤»¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ½Ë¸À¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï´ã¶À¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼þ¤ê¤¬åºÎï¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¡Ö³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡§»ä¤â³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ÎÊ±Áõ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö´ã¶À¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢¸«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ Âè28²ó¤Î¡Ö¤ª¸ý¶ÒÃå¡×¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Æ¤¤¤Î²Ä°¦¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡§µÓËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï±é¤¸¤ëÁ°¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ó¤¯¤Ó¤¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Çµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ º£¸å¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶¶ËÜ¡§¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¾Ð¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤³¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾Ð¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹Ôºø¸íÃæ¤Ç¤¹¡£
¡½ 1¿Í¤Î¿ÍÊª¤ò¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¶¶ËÜ¡§¤¤¤Ä¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¼¤È»ÑÀª¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½Å¿´¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ¾·×¤ÊÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ç¤¹¡£À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÄã¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¼¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È²Ö³¡¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´¤¯¿§µ¤¤Î¤Ê¤¤À¼¤ÎÊý¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÕ¤Ë¿§¹á¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼¿§¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¾¯¤·½À¤é¤«¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£ºî¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸å¤Î½÷Í¥¿ÍÀ¸¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¶ËÜ¡§½êºî¤äÃåÊª¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇºÇ½ªÏÃ¤Þ¤ÇÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ»²²Ã¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤é¤½¤ì¤â½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·Æñ¤¤´¶³´¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤ÆÄ¹¤¤Àî¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬ÀäÂÐ¤Ëº£¸å¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
