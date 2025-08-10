8月9日（土）にイギリスのアスコット競馬場で行われた「ドバイデューティフリー シャーガーカップ」における岩田望来騎手、坂井瑠星騎手の騎乗成績とコメントは下記のとおり。アジア選抜の一員として参加し、坂井瑠星騎手は1勝を挙げた。岩田望来騎手も2着に入るなど、優勝に貢献する騎乗を見せていた。

●チーム対抗戦の結果

優勝 アジア選抜チーム・68ポイント

2位 ヨーロッパ選抜チーム・67ポイント

3位 イギリス・アイルランド選抜チーム・62ポイント

4位 世界選抜チーム・55ポイント

＜出場騎手＞

ヨーロッパ選抜:P.グローベリ、D.ディトッコ、D.サンティアゴ

アジア選抜：S.ナレドゥ、岩田望来、坂井瑠星

イギリス・アイルランド選抜：H.ドイル、R.ドーラン、J.メイソン

世界選抜：K.ティータン、H.ボウマン、K.デービス

今年のシルバーサドル賞（最多ポイント獲得騎手）は32ポイントを獲得した世界選抜チームのH.ボウマン騎手だった。

●岩田望来騎手のコメント

「初めてのシャーガーカップで、勝つことはできませんでしたが（ポイント獲得によって）チームに貢献出来たことは良かったです。夏場はイギリスで修業をしてきて、こうした場に呼んでいただいたということで、関係者や乗せていただいたオーナーに感謝しています。日本に帰ってもっと活躍できるように頑張ります」

岩田望来騎手 (C)平松さとし

●坂井瑠星騎手のコメント

「アジアチームは今年初めての試みということで、初めての代表という責任もありましたが、そういったなかでレースを1つ勝って、チームにも貢献することが出来ましたし、優勝することが出来てとても嬉しいです。日本ではこうやってチームで戦うことがないので、望来と一緒に乗れたことも楽しかったですし、すごくいい経験でした。JRAをはじめ、アスコット競馬場の関係者の皆様に感謝したいと思います」

●岩田望来騎手および坂井瑠星騎手の騎乗結果

1レース：シャーガーカップ・ダッシュ（芝1000m）

坂井瑠星 ヴェスペイジアン（せん6）2着／10頭・10ポイント

2レース：シャーガーカップ・ステイヤーズ（芝3190m）

岩田望来 スコティッシュアンセム（せん6）4着／9頭・5ポイント

3レース：シャーガーカップ・チャレンジ（芝2390m）

岩田望来 ドラマティックスター（せん4）6着／10頭・0ポイント

坂井瑠星 ヒューストン（せん4）10着／10頭・0ポイント

4レース：シャーガーカップ・スプリント（芝1200m）

岩田望来 ハックルズブルック（せん3）8着／10頭・0ポイント

坂井瑠星 プリンスオブインディア（牡3）1着／10頭・15ポイント

5レース：シャーガーカップ・クラシック（芝2390m）

岩田望来 トップチーム（牡3）4着／8頭・5ポイント

坂井瑠星 ハックニーダイアモンズ（牝3）8着／8頭・0ポイント

6レース：シャーガーカップ・マイル（芝1590m）

岩田望来 セルリアンベイ（せん4）2着／10頭・10ポイント

坂井瑠星 トゥーテンプティング（せん6）9着／10頭・0ポイント