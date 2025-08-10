【シャーガーカップ】坂井瑠星＆岩田望来がアジア選抜で参戦…坂井が1勝挙げ優勝に貢献
8月9日（土）にイギリスのアスコット競馬場で行われた「ドバイデューティフリー シャーガーカップ」における岩田望来騎手、坂井瑠星騎手の騎乗成績とコメントは下記のとおり。アジア選抜の一員として参加し、坂井瑠星騎手は1勝を挙げた。岩田望来騎手も2着に入るなど、優勝に貢献する騎乗を見せていた。
●チーム対抗戦の結果
優勝 アジア選抜チーム・68ポイント
2位 ヨーロッパ選抜チーム・67ポイント
3位 イギリス・アイルランド選抜チーム・62ポイント
4位 世界選抜チーム・55ポイント
＜出場騎手＞
ヨーロッパ選抜:P.グローベリ、D.ディトッコ、D.サンティアゴ
アジア選抜：S.ナレドゥ、岩田望来、坂井瑠星
イギリス・アイルランド選抜：H.ドイル、R.ドーラン、J.メイソン
世界選抜：K.ティータン、H.ボウマン、K.デービス
今年のシルバーサドル賞（最多ポイント獲得騎手）は32ポイントを獲得した世界選抜チームのH.ボウマン騎手だった。
●岩田望来騎手のコメント
「初めてのシャーガーカップで、勝つことはできませんでしたが（ポイント獲得によって）チームに貢献出来たことは良かったです。夏場はイギリスで修業をしてきて、こうした場に呼んでいただいたということで、関係者や乗せていただいたオーナーに感謝しています。日本に帰ってもっと活躍できるように頑張ります」
●坂井瑠星騎手のコメント
「アジアチームは今年初めての試みということで、初めての代表という責任もありましたが、そういったなかでレースを1つ勝って、チームにも貢献することが出来ましたし、優勝することが出来てとても嬉しいです。日本ではこうやってチームで戦うことがないので、望来と一緒に乗れたことも楽しかったですし、すごくいい経験でした。JRAをはじめ、アスコット競馬場の関係者の皆様に感謝したいと思います」
●岩田望来騎手および坂井瑠星騎手の騎乗結果
1レース：シャーガーカップ・ダッシュ（芝1000m）
坂井瑠星 ヴェスペイジアン（せん6）2着／10頭・10ポイント
2レース：シャーガーカップ・ステイヤーズ（芝3190m）
岩田望来 スコティッシュアンセム（せん6）4着／9頭・5ポイント
3レース：シャーガーカップ・チャレンジ（芝2390m）
岩田望来 ドラマティックスター（せん4）6着／10頭・0ポイント
坂井瑠星 ヒューストン（せん4）10着／10頭・0ポイント
4レース：シャーガーカップ・スプリント（芝1200m）
岩田望来 ハックルズブルック（せん3）8着／10頭・0ポイント
坂井瑠星 プリンスオブインディア（牡3）1着／10頭・15ポイント
5レース：シャーガーカップ・クラシック（芝2390m）
岩田望来 トップチーム（牡3）4着／8頭・5ポイント
坂井瑠星 ハックニーダイアモンズ（牝3）8着／8頭・0ポイント
6レース：シャーガーカップ・マイル（芝1590m）
岩田望来 セルリアンベイ（せん4）2着／10頭・10ポイント
坂井瑠星 トゥーテンプティング（せん6）9着／10頭・0ポイント