＜LuckyFes’25＞2日目は夕方に差し掛かった。ここで＜LuckyFes＞初出演のACIDMANが登場。曇天のグレーに、真っ白な翼のイラストが映えるWING STAGEに、黒の衣装で揃えたメンバー3人が現れた。フレンズ（※LuckyFes来場者の総称）はSEに合わせてクラップして彼らを迎え入れる。

◆ライブ写真

浦山一悟（Dr）の叩くリズムがアンサンブルの口火を切ると、大木伸夫（Vo,G）、佐藤雅俊（Ba）もすぐさま合流し、3人一斉に楽器を掻き鳴らす。1曲目は「輝けるもの」。大木の奏でるギターリフに反応し、オーディエンスが喜びながら拳を突き上げている。観る者を心の芯から熱くさせる3ピースサウンド。この「輝けるもの」を挨拶代わりに届けたあと、大木が「こんばんは、ACIDMANです。LuckyFes、呼んでくれてありがとう」と、続けて人差し指を立てながら「最高の一日にしよう！」と告げ、フレンズを沸かせた。

浦山の力強くもテクニカルなフレージングに触発されて、観客が拳を上げながら「おい！おい！」と声を出す。ギターのアルペジオから始まる次の楽曲は「夜のために」。《その心で その命で 生き抜くんだ》という力強いメッセージを届けると、ビートを途切れさせずに「FREE STAR」へと繋げ、観客の体を揺らした。

「イェー！」とシャウトしながら、前に出てきて、気持ちよさそうにギターを鳴らしていた大木を筆頭に、3人はこの場所でライブができる喜びを素直に発露させている。ACIDMANはメジャーデビュー当時から＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL＞に出演し、国営ひたち海浜公園でのライブを重ねながら、バンドの歴史を紡いできた。MCでは大木から、この場所で＜LuckyFes＞という新たなフェスが始まったことを嬉しく思ったこと、「ぜひ出演させてもらいたい」という気持ちでオファーを引き受けたことが明かされる一幕が。また、先日亡くなった＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL＞のプロデューサー・渋谷陽一氏への想いも語られた。

「いつも僕が歌ってることなんですけども、人はやがて死ぬので。ついつい悲しくなってしまうけど、よく考えたらいつか死ぬんですよね。あなたも、大切な人も、大好きな人も。LuckyFesって名前なのに、そんなこと言うなよって思うかもしれないけど、それこそが“生きる”ってことなんです。僕もあなたも、ただ生きているだけでこの世界を動かすエネルギー、この地球を回すエネルギー、この宇宙のエネルギーになっている。……今の話は、昨日ライブで万博に行った時に、福岡（伸一）先生が言っていたことの丸パクリです（笑）」

そんなふうに茶目っ気を交えながらも、一分一秒の大切さを語りながらMCを締めくくった大木は、「次の曲、渋谷さんに捧げたいなと思います」とギターを爪弾き始めた。「世界が終わる夜」だ。《小さな僕ら 生まれて 消えるだけ》と理解しつつも、孤独や悲しみを感じてしまう瞬間はきっとなくならないが、それでも理を腹に落としながら、人生の歩みを進めていく。そんな人の営みの儚さ、残酷さ、尊さを3人の鳴らす音楽は見事に体現していた。全身全霊で楽器を掻き鳴らすラストシーンは特に美しかった。

ギターとベースの重厚な響きを、ドラムの強烈な打撃が突き破る。そしてラストナンバー「ある証明」へ。浦山のキックが観客の鼓動と共鳴し、佐藤のフレーズが地を揺らすなか、大木が《確かに此処に在った》というフレーズに力を込めた。大木は「みんなで声出そう！」と促しながら、精魂を込めてロングトーンを響かせる。大木と一緒に腹の底から叫ぶオーディエンスは、音楽に胸が震える感覚、今確かに生きているという実感を噛みしめていたことだろう。ACIDMANは「このLuckyFesが、ずっと、ずっと続きますように！」という願いを込めた音楽を、フレンズとひたちなかの地に贈り、ステージをあとにした。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)

セットリスト

1.輝けるもの

2.夜のために

3.FREE STAR

4.世界が終わる夜

5.ある証明

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes’25＞特設ページ

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルサイト

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルX

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルInstagram

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルTikTok

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルYouTube

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)