「輪郭からの一筆書き」5歳娘が砂に描いた“ラプンツェル”、特徴を捉えた絵に反響「特徴捉えてる」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、きらのどん@7y♂5y♀(@tatosori)さんの投稿したお写真です。子どもたちが描いた絵には温かみがあり、彼らにしか描けない味があって見るとほっこりさせられますね。きらのどんさんは、5歳の娘さんが地面に描いたラプンツェルを投稿。特徴を捉えたかわいらしい絵に注目が集まりました。
子どもたちが描いた絵には温かみや、彼らにしか描けない味があって見るとほっこりさせられますね。ときには「よく見ているんだなあ」とその表現力に驚かされることも。投稿者・きらのどん@7y♂5y♀(@tatosori)さんは、5歳の娘さんが地面に描いたラプンツェルを投稿。特徴を捉えたかわいらしい絵に注目が集まりました。ぽかぽか癒される作品です。
きらのどんさんが地面に目を落とすと、そこには5歳の娘さんによって描かれたラプンツェルが。指をそろえて砂をなぞることで髪の毛を表現していたのですね。発想が素晴らしい！ながーく伸ばされた髪がラプンツェルの特徴も捉えています。
砂を指でなぞり…ラプンツェルの特徴的な長い髪を表現
©tatosori
©tatosori
僕「なにを描いたの？」
娘「ラプンツェル」
#天才画伯だね
この投稿には「輪郭からの一筆書きで無駄がない😂」「特徴とらえてますね😆✨」とコメントが寄せられていました。子どもたちは迷いなく伸び伸びと絵を描いているようで、いいですね。指をそろえて二重三重に砂をなぞる描き方は、小さいころによくやっていたなあ…と思わず懐かしい気持ちに。娘さんが描いたラプンツェルに心癒される投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）