吉祥寺駅周辺の「高級住宅地」だと思うエリアランキング！ 2位は「吉祥寺本町」、1位は？
東京都で富裕層が多く住む地域の1つに京王線沿線があります。なかでも「吉祥寺」は幅広い年齢層から人気を集める街。都心へのアクセスがよく、ショッピングにグルメ、井の頭公園の自然も満喫できます。
All About編集部は2025年7月16〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「吉祥寺駅周辺のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、「吉祥寺ファンページ」編集長まなぶんさんに吉祥寺周辺の「高級住宅地」について聞いてみました。
2位：吉祥寺本町（武蔵野市）／72票2位は「吉祥寺本町（武蔵野市）」でした。アトレや東急百貨店などの大型店がある一方、さまざまなショップが集まる「サンロード商店街」もあり、買物にとても便利な街です。
喧噪から少し離れると、閑静な住宅街が広がっており、駅近で地価も高いことから高級住宅地として評価されたようです。
回答者からは「駅近にほとんど揃っていることと、外観が綺麗な家が多いため」（20代女性／東京都）、「賃貸サイトなどで見ても圧倒的に賃料が高いから」（30代女性／東京都）、「マンションや高級住宅地があるし、スーパーもワンランク上」（40代女性／長崎県）などのコメントが寄せられていました。
1位：御殿山（武蔵野市）／74票1位は「御殿山（武蔵野市）」でした。吉祥寺駅と三鷹駅の南側に位置し、井の頭公園があるため自然豊かな環境を兼ね備えています。
商業エリア以外の多くは、第一種低層住居専用地域に指定されているため、高級感のある戸建てや低層マンションが立ち並び、「富裕層が多く住む街」とイメージされる方が多いようです。
回答者からは「邸宅が多く閑静な雰囲気で、井の頭公園に隣接する立地も高級感を高めているため」（20代女性／東京都）、「大企業の役員などが住む、知る人ぞ知る土地なイメージ」（30代女性／埼玉県）、「建蔽（けんぺい）率の関係で敷地面積の多い住宅が多いから」（60代男性／千葉県）などのコメントが寄せられていました。
吉ファン編集長「富裕層が多く暮らすイメージと一致」トップに御殿山が選ばれたのは、やはりその立地と景観を考えると当然の結果でしょう。井の頭公園に隣接し、品の溢れる邸宅や質の高いハイグレードマンションが立ち並ぶ風景は、まさに吉祥寺が誇る高級住宅街の象徴といえます。
開業医や経営者といった富裕層が多く暮らしているというイメージも一致しており、地域全体に落ち着いた品格が漂っています。
また3位にランクインした吉祥寺南町も、井の頭公園寄りのエリアに大きな邸宅が多く高級感があるイメージが強いです。ただし杉並区寄りのエリアは比較的若いファミリー層も多く、幅広い層が暮らしています。
地域独自のコミュニティー活動が盛んな点も、質の高い住環境を求める層に評価されているのかもしれません。
