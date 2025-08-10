お菓子をおねだりする息子の友人。波風立てずに“出禁”にしたい【ママリ】

お菓子を欲しがる息子の友人を出禁にしたい

お菓子くれくれの息子の友達（小２）を出禁にしたい。

その子だけ出禁にしたいのですが、今後なんて言って断ろう…



毎回、お菓子を持ってこないくせにお菓子をねだる子がいます。

この前私が違う部屋に言ってる隙に勝手にキッチンのお菓子置き場を漁ってました。

「これ食べてもいいですかぁ？」と上目遣いで言ってくるのですが全然かわいくないです。



他の子はちゃんと挨拶も出来るし、お菓子くれくれ言わないので遊びに来てほしいです。

なので今後友達を連れてこないで！ではなく、その子は連れてこないで！と言いたい、けどストレートには言えない…



皆さんだったらどう言いますか？ 出典：

qa.mamari.jp

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは息子を育てるママ。しかし最近お菓子をねだる息子の友人に困っているそう。ほかの子はそんなことを言わないため、その子だけ出禁にしたいと考えているそうですが、そんなのこと可能なのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

お菓子を持ってくるわけでもなく、いつもお菓子をおねだりしてくるという息子の友人。ほかの子は問題ないとのことで、その子だけ出禁にしたいようです。



1人だけ出禁にするとのけ者にしているようで、言い方が難しいですよね。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

わが子にルールを説明する

家のルールを守れない、勝手なことする子は家に入れられないから

その子がいる時は家で遊べないよ。って我が子に言いますかね🤔🤔 出典：

qa.mamari.jp

家でのルールを自分の息子に教えて「勝手なことをする子は家に入れられないから」と伝えるというこちらのママ。自分の子から相手の子に伝えてもらえるのが一番気が楽ですよね。

おうち遊びのルールを掲示する

それは嫌ですねー😭

来る時にお家遊びのルールを見えるところに貼るとかですかね💦何か言われたら「書いてある通りだよー😆」と。

「挨拶はしましょう。家の物は勝手に触らない。お菓子はだしません。入っていいところは〇〇です。お家遊びは〇〇時までです。」など😅

上目遣いされても、ダメですー😆って言っちゃいましょ😂 出典：

qa.mamari.jp

おうち遊びのルールを分かりやすいよう壁に掲示しておくというこちらのママ。これは画期的な方法ですね。



子どもも一目でわかるし、こちらも再度言う必要もないし、良いアイデアですよね。

保護者に話をする

その子はキッチンに入らないでやお菓子は出した分だけ。と伝えても治らないですか？もし伝えても治らないなら、保護者に「何度かお子さんには伝えているけど家庭内のルールを守ってくれないので今後は家に入る事控えてください。」と伝えます😅

連絡先を知らなかったらその子がいる時は外遊びにしてもらいますかね😅 出典：

qa.mamari.jp

何度伝えてもわからない子には、保護者に話をするというこちらの意見。本人に言っても変わらないのであれば、保護者に言うしかないですよね。

本人に直接注意する

私ははっきり言っていますよ！



その本人にも、

人の家のものを勝手に見たりしてはいけないよ。お菓子もみんな自分で持ってきているから持ってきてね！



って伝えますし



それでも聞かなければ自分の子どもに

あの子は家のルールを守れないからだめだよって伝えています。 出典：

qa.mamari.jp

こちらは「本人に直接わかりやすく伝える」というママの意見。ダメなことは、わかりやすくしっかり伝えることが重要なようですね。

困っている人は段階的に対策を

直接相手や相手の保護者に話すのは難しいという人もいるでしょう。そんな人は今回ママリに寄せられた声を参考にして、段階的に対応してみてはどうでしょうか。



まずは自分の子どもにルールをしっかり話し、家におうち遊びのルールを掲示する。それでもだめなら本人に直接話す。そして最終的に保護者に相談するといった流れにできたら、注意するのが苦手な人でも少しずつ対策が取れるかもしれませんよ。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）