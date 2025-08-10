『イケパラ』歴代の男子生徒役で「今も制服が似合いそうと思う俳優」ランキング！ 2位「生田斗真」、1位は？【2025年調査】
学園ドラマの金字塔として多くのファンに愛され続ける『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』。魅力あふれるキャラクターや胸が高鳴る名場面は、今なお鮮やかに記憶に残ります。
All About ニュース編集部は7月17日〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「歴代の男子生徒役で今も制服が似合いそうと思う俳優ランキング」を発表します。
2位には、生田斗真さんが選ばれました。
生田斗真さんは、2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』にて、佐野泉（小栗旬さん）の親友・中津秀一役で出演。スポーツ万能で、明るくムードメーカーなイケメンという役どころで、視聴者の心をつかみました。童顔でどこか少年のような無邪気な笑顔が魅力の生田さん。今でも制服が似合いそうなほど、変わらぬ爽やかさを放っています。
回答者からは「今でもイケメンで若い感じがするので似合いそう」（30代女性／兵庫県）、「年齢よりも若々しく見えて、どちらかと言うと童顔なので制服が似合いそう。」（30代女性／千葉県）、「少年っぽさの残る笑顔が印象的だからです」（30代女性／大阪府）、「良い意味で童顔な方だと思います。また役になりきるのが上手な方なので学生服を着るような年齢でも演じられそうです」（20代女性／福岡県）などの声が上がりました。
1位に選ばれたのは、岡田将生さんでした。
2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に出演した岡田将生さん。爽やかでちょっと天然な関目京悟役を演じました。大人になった今でも、制服姿が違和感なく似合いそうなほど、透明感のあるビジュアルと癒し系の雰囲気が魅力的です。
回答者からは「透明感があるので今制服を着ても似合いそうだから」（40代女性／神奈川県）、「割と優等生、おとなしめの雰囲気。ひげが目立たない人の方が制服が着られると思う」（30代女性／千葉県）、「爽やかで清潔感があって昔から印象が変わらないから」（30代女性／岐阜県）、「圧倒的に岡田将生！ちょっと童顔さもありつつ色気が溢れてる笑みがたまらないです！制服をチャラく着こなしてるのみたい！」（20代女性／千葉県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
2位：生田斗真（2007年版）／48票
1位：岡田将生（2007年版）／59票
