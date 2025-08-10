浜田雅功が司会を務めるフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日、、『プロ野球トーク日本シリーズＯＢ戦』と題して２時間ＳＰで放送され、東尾修氏、佐々木主浩氏、谷繁元信氏、山本昌氏らレジェンド２７人が集結した。

スタジオには、東尾理子、ソフトバンク・細川亨２軍バッテリーコーチの長女でモデルの細川愛倫（２１）らプロ野球選手を父に持つ女性タレントも集結。現役時代、“魂のエース”と呼ばれたジョニー黒木ことロッテ・黒木知宏１軍投手コーチの長女でタレントの黒木芽依も登場した。

黒木は、父が第２戦に先発した１９９９年のオールスターを振り返り、「予定では３イニングだったんですけど、２回３失点で大荒れ（ＫＯ）して、（監督の）東尾さんに『お前、試合が終わるまでランナーコーチやっとけ！』ってめっちゃ怒鳴られたらしいです」と話すと、浜田をはじめ、スタジオは爆笑。

東尾氏は肩を震わせながら笑い、「俺、そんなこと言った？」と隣の辻発彦氏にささやくように質問。黒木が「（父が）『オールスターでこんな怒られる選手は俺ぐらいだと思う』って言ってました」と開かすと、東尾は立ち上がり、腰を９０度に曲げて「すみませんね」と頭を下げ、娘の理子も「どうもすいません、オールスターで…」と苦笑いで父娘そろって謝罪していた。

父譲りのクリクリした大きな瞳がトレードマークで、ショートが似合う黒木は、昨季までロッテの公式チアガールとして活躍。今年、タレントに転身した。