【沖縄土産におすすめ】アメリカ生まれの「ジャーマンケーキ」は沖縄でしか味わえないソウルスイーツ！
沖縄県民なら誰もが知っているのに、本土では全く見かけないケーキがあります。その名も「ジャーマンケーキ」。ドイツのケーキかと思いきや、実はアメリカ生まれでシャリシャリとした甘いココナッツとクルミのアクセントが特徴のケーキです。
見た目も名前もシンプルなので、長い間、ケーキ売り場での選択肢には入ってきませんでしたし、そもそも「これ、何のケーキ？」と思っていました。
ところが沖縄県民にとっては当たり前過ぎて、説明するまでもない存在。お祝いごとや親族の集まりなどにも登場する定番ケーキだったのです。
このケーキのルーツはアメリカにあり、「ジャーマン」というのは1852年に、イギリス系アメリカ人のサミュエル・ジャーマン（Samuel German）という人が、ベイカーズチョコレート社で開発したチョコレートの名前に由来しているそう。
1957年にアメリカで爆発的に人気になったこのケーキが、どうして沖縄にだけ根付いたのかといえば、やはりその答えは、戦後のアメリカ統治時代にあります。
1956年、宜野湾市に小さな「ジミーグロセリー」という食品店がオープンしました。創業者の稲嶺盛保さんは16歳で米軍基地で働いた経験があり、「アメリカの豊かな食文化を県民に届けたい」という思いでこのお店を始めたそうです。
ジャーマンケーキを沖縄で初めて製造販売したのが、この「ジミーグロセリー」だったと言われています。
刻んだココナッツを練乳で炊いて、砕いたクルミを加えたフィリングは、他のケーキでは味わえない独特なおいしさがあります。なので、ジャーマンケーキを説明するなら、ココナッツケーキというほうが伝わりやすいと思います。
シフォン部分はチョコレート味のふんわりしたもので、間にバニラバタークリームが挟まれています。この組み合わせで、シンプルな見た目以上の深い味わいが生まれます。ココナッツの香りとクルミの食感、チョコレートの香ばしさ、そして程よい甘さがクセになる理由ですね。
▼1. ジャーマンケーキ（1850円）
7号サイズのホールケーキで、家族や友人との集まりにぴったりです。好きなだけ食べられるボリューム感が魅力で、沖縄のお祝いごとの定番中の定番ですね。
▼2. ジャーマンショート（370円）
1人分のショートケーキサイズで、ホールのジャーマンケーキよりもココナッツフィリングが少し厚い印象です。バニラクリームや砂糖で作られたデコレーションも施されていて、少しだけぜいたくな感じがします。
▼3. ジャーマンBOX（1400円）
長方形のパッケージで売られているもので、普通のジャーマンケーキやジャーマンショートは冷蔵で売っているのに対し、ジャーマンBOXは常温で販売されています。賞味期限が他のものと比べて長いので、お土産にもおすすめです。
個人的にはこのジャーマンBOXが一番のお気に入りです。ココナッツフィリングの上にもチョコレートがかかっているので、チョコの印象が強めになっています。ココナッツのおいしさも味わえつつ、ミルクチョコレートの甘さやほろ苦さも楽しめます。
普通に常温で食べてもおいしいですが、冷蔵庫で冷やしてから食べると、冷たくなるのはもちろん、食感も強くなるので、夏の食べ方としてイチオシです。
また、沖縄県内の「ファミリーマート」や「リウボウ」でもジャーマンケーキを買うことができます。こちらは「ジミー」のジャーマンケーキではありませんが、食べ比べをしてみるのもいいかもしれません。
アメリカ統治という時代を経て、今や完全に沖縄の味として定着していますし、沖縄県民のソウルスイーツとして愛され続けているのは、何よりもそのおいしさが支持されているからだと思います。県外の方にも、ぜひ一度体験していただきたいです。
＜参考＞
沖縄の「ジャーマンケーキ」 豊かさに憧れた戦後映す（NIKKEI The STYLE）
▼タカバシ ショウヘイプロフィール
2005年より生ビールブログを開始。2013年の沖縄移住後は地元密着型のランチブログを開始し、10年以上運営中。沖縄での暮らしの中で見つけた、食の楽しみと各地のグルメ情報などを発信している。All About ビールガイド。
(文:タカバシ ショウヘイ（フードブロガー）)
