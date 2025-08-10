染谷将太さんのコメント

現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】染谷さん「（このシーン）幻覚を“自分から出しにいっている”感じがしたんですよね」

８月10日放送の第30回にて、歌麿（染谷将太さん）は、蔦重から“歌麿ならではの絵”を描いてほしいと言われ、葛藤します。

そして小さいころに絵を教わった鳥山石燕（片岡鶴太郎さん）と再会。あらためて弟子入りすることに。

その歌麿を演じる染谷将太さんからコメントが届きました。

染谷将太さんコメント

――歌麿が「枕絵」に挑戦する意味とは？

歌麿の直感的にここは避けて通れないというか、枕絵に挑戦してみないと、きっとこの先には行けないというのを感じたんだと思います。描こうとすると過去のトラウマが出てきて、魂のこもった作品を作るには生みの苦しみはあるとは思いますが、歌麿はそれがすごく重いと言いますか。

演じていて気づいたのは、幻覚を“自分から出しにいっている”感じがしたんですよね。きっとそれが歌麿の弱さでもあり、同時に、表現しようと絵に自分の思いをぶつけようとすることができるからこそ天才絵師なんじゃないかなとも思いました。

――鳥山石燕の存在について

石燕先生は蔦重とはまた違う形で受け入れてくれた師であって、「お前には見えるはずじゃ」っていうのは、歌麿にしか描けない絵があるんだぞということを感覚的に教わったような気がしました。

さらに歌麿の目に映ったものは、例えば花一つ描くにしても、命や美しさというものを絵として落とし込める才能があるんだぞって言ってるようにも聞こえました。

帰るところがあるからこそ

――鳥山石燕に弟子入りして

久々に何も考えず、思うがままに、目的がない絵を描き始めます。自分が絵を描くのが好きっていうのはこういう感覚だったよなっていうのをもう一回感じ直せた、もう一度原点に戻れた、そんなシーンだったと思います。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

蔦重がいなかったら、外に出てまた絵を学ぶということもできないと思いますし、帰るところがあるからこそ、一歩外に踏み出せるようになっていってるのかなとも思いました。

蔦重は拗ねながらも見送ってくれたんじゃないかなと思っています。

ーーーー

＜喜多川歌麿(きたがわ うたまろ) ＞

美人画で江戸に旋風を巻き起こした天才絵師。幼い頃、絵師・鳥山石燕（片岡鶴太郎さん）のもとで絵を学び、その後、蔦重（横浜流星さん）と出会う。蔦重が洒落本、黄表紙、狂歌本と次々と新たな出版物を手がけていく中で、挿絵の仕事などを任され、自らの画力を磨いていく。やがて寛政の改革で時代が変わると、蔦重と浮世絵の美人画を仕掛け、その才能を一気に開花させる。美人画は江戸で大評判となり、人気絵師の地位を確立していく。

第30 回「人まね歌麿」あらすじ

黄表紙の『江戸生艶気樺焼』が売れ、日本橋の耕書堂は開店以来の大盛況となった。

蔦重は狂歌師と絵師が協業した狂歌絵本を手掛けるため、“人まね歌麿”と噂になり始めた歌磨を、今が売り時と判断し起用する。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

その後、蔦重は“歌麿ならではの絵”を描いてほしいと新たに依頼するも歌麿は描き方に苦しみ…。

一方、松平定信（井上祐貴さん）は、治済（生田斗真さん）から、公儀の政に参画しないかと誘いを受けて…。

ーーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。