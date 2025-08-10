¡Ö±éµ»¤Î¿ÀÍÍ¡×92ºÐÇÐÍ¥àÊÌ¿ÍµéáÉ¦¤Ê¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÌ¤¤À¤Ë¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡×
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶½Ê³
¡¡É¦¤ò¤½¤êÍî¤È¤·àÊÌ¿Íµéá¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿92ºÐÂçÊªÇÐÍ¥¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÀèÇÚ¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÌµÌ¾½Î¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¹õÃ«Í§¹á(49)¡£¡Öº£Ç¯¡¢Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤ÇÃçÂå¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ã»È±¤ËÉ¦¤ò¤¹¤Ã¤¤êÄæ¤Ã¤¿·ì¿§¤Î¤è¤¤É½¾ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¤¤À¤Ë¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¿ïÊ¬ÃçÂå¤µ¤ó¤Î´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡ÁÍÑ¿´ËÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¤ë¡×¡Ö±éµ»¤Î¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Î¥·¥ã¥Ä¡ª¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£