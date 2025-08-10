◇卓球WTTチャンピオンズ第4日（2025年8月10日 横浜BUNTAI）

女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング13位の早田ひな(日本生命)は同3位の陳幸同(中国)と対戦。2ゲームを先取するも逆転を許し、準々決勝敗退となった。日本女子はここで姿を消し、早田と大藤沙月（ミキハウス）のベスト8が最高だった。

第1ゲームは早田が圧倒。強打に相手は対応できず、最後も強烈なフォアを打ち込み、11―6で制した。

第2ゲームは多彩なサーブで相手を翻弄（ほんろう）。10―6でゲームポイントを迎えると、投げ上げサーブからの3球目を厳しいコースに決め、2ゲームを連取した。

しかし、第3ゲームは相手が奪取。競り合いとなった第4ゲームは9―10から早田のチキータがネットに引っかかり、2ゲーム連続で落とす展開となった。

第5ゲームは序盤こそ早田がリードするも、中盤にミスが続き逆転を許した。勢いを取り戻した相手に押されるかのように第6ゲームも失い、敗退が決まった。

前日に行われた女子シングルス2回戦では、張本美和と対戦。早田は最終ゲーム途中で、昨夏のパリ五輪で痛めた左腕の違和感を訴え、メディカルタイムアウトを取った。その後、コートに戻った早田は試合に勝利したが、左腕の状態が心配されていた。