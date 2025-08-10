前線に暖かく湿った空気が入り込んだ影響で、１０日は九州地方を中心に広い範囲で雨となった。

福岡県では９日夜遅くから１０日にかけて、山口と大分、熊本県では１０日午後に、大雨をもたらす「線状降水帯」が発生した。

気象庁によると、９日から１０日までの２４時間降水量の最大値（１０日午後９時２０分現在）は、福岡県宗像市で４１４・５ミリ、山口県下関市で３６６・５ミリに達した。

山陽新幹線は１０日午後４時から終日、広島―博多駅間の運行を見合わせ、ＪＲ博多駅（福岡市博多区）の窓口には帰省中の人や旅行客らが長蛇の列を作った。

山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の６県では１１日朝にかけて、宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）では同日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがある。

１２日にかけて北日本から西日本の広範囲で警報級の大雨となる可能性がある。１１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で四国３００ミリ、東海と九州南部２５０ミリ、関東甲信と九州北部２００ミリ、近畿１８０ミリ、中国１５０ミリ、北陸１００ミリ。１２日は関東甲信や東海などで８０〜１５０ミリの大雨が予想されている。