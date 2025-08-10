『べらぼう』第31回 江戸市中は利根川が決壊し、大洪水になる【ネタバレあり】
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第31回「我が名は天」が、17日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
■第31回のあらすじ
江戸市中は利根川が決壊し、大洪水になる。蔦重（横浜流星）は、新之助（井之脇海）やふく（小野花梨）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。食料の配給が行われる寺で、平蔵（中村隼人）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。そんな中、江戸城では家治（眞島秀和）が体調を崩し、月次御礼を欠席する。老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙）は家治からある話を聞かされる…
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
江戸市中は利根川が決壊し、大洪水になる。蔦重（横浜流星）は、新之助（井之脇海）やふく（小野花梨）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。食料の配給が行われる寺で、平蔵（中村隼人）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。そんな中、江戸城では家治（眞島秀和）が体調を崩し、月次御礼を欠席する。老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙）は家治からある話を聞かされる…