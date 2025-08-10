現役ホストで実業家のROLAND（33）が、9日放送のフジテレビ「明石家さんまと日本の社長」（土曜後9・00）に出演し、若手ホストとのカルチャーショックについて明かした。

日本を代表する企業の社長、経営者が集い、MCの明石家さんまがその頭脳や意外な一面、私生活まで徹底解剖する特番。社員、従業員とのコミュニケーションに悩む社長もいた。

さんまから「ROLANDも違い、出てきてるの？」と問われたROLANDは、若い従業員とのやりとりを明かした。「18から働けるんで、カルチャーショックみたいなのも結構あって。仕事を休んだ子に“何で休んだの？”って聞いたら、“推しのアイドルが結婚したんで、もう働けないです”って」。まさかの理由に、スタジオには驚きの声が上がった。

「理由が衝撃的すぎて、“そ、それはしょうがないよね”って言うしかなかった」と話すROLANDに、さんまは「俺らの時代はクビでええねん」と一言。すると、ROLANDは「正社員はクビには勝手にできないんで」と、雇用契約を巡る法律を説明した。「さらば青春の光」森田哲矢も、「それの怒り方、分からない」と困惑していた。