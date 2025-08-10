「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）

昨年３着のリベンジを果たすべくエルトンバローズが参戦してきた。昨年のマイルＣＳ２着以来となるが、１週前追い切りは栗東ＣＷで６Ｆ７９秒４−１１秒１をマークし、３頭併せで豪快に最先着。復帰戦に向けて、文句なしの出来と言える。マイル路線のトップクラスと好戦してきた実力馬だけに、ここは正直負けられないところだ。

サマーマイルシリーズ開幕戦のしらさぎＳを制したキープカルムも有力候補。中団で末脚を温存し、直線で馬群を割って先頭に立つと、外から迫る２冠牝馬を１馬身差で退けた。暑さにも負けず、引き続き気配は良好。シリーズ連勝なら、夏のマイル王の座が見えてくる。

安田記念９着からの反撃を誓うウォーターリヒト。１週前追い切りは栗東坂路の併せ馬で４Ｆ５３秒７−１１秒９を記録して併入。パワフルな脚取りで登坂し、出撃態勢は整ってきた。２走前の東京新聞杯では大外一気で重賞初Ｖ。Ｇ１の厚い壁にはね返されたが、Ｇ３なら地力上位の存在だ。真夏の桶狭間から再進撃を開始する。

安田記念７着以来のエコロヴァルツは、ここへ向けて豊富な乗り込みを消化して、順調に調整が進んでいる。２３年朝日杯ＦＳではジャンタルマンタルの２着。マイルＧ３なら重賞タイトルに手が届いていい。

しらさぎＳで３着に食い込み、復活をアピールしたコレペティトールや、４戦３勝の良血馬ディアナザール、そして３歳牝馬マピュースなども上位をうかがう。