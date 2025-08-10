駄菓子を売るデザイナーの仕事って？二足のわらじを選んだ「ヤギサワベース」店主、その理由とこれからの夢
■小山薫堂さんと茶川竜之介から得たヒント
【写真】現在の仕事場。移転前はもっとコンパクトだった。
熊本県のPRキャラクター「くまモン」の生みの親として知られる放送作家の小山薫堂さんと、映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の主人公のひとり、茶川竜之介。まるで共通点のなさそうなこのふたりをモデルにして、二足のわらじを履く道を選んだ人がいる。グラフィックデザイナーの中村晋也さんだ。
小山薫堂さんが、東京・神谷町にあるオフィスの受付としてパン屋「オレンジのバイテン」を開いていることは、あまり知られていない。「事務所に受付嬢を置きたい。でもお金がかかる」という課題をクリアするために、2007年、「受付を兼ねたパン屋」が誕生したと過去のインタビューで明かしている。
一方の茶川竜之介は、『ALWAYS 三丁目の夕日』のなかで、小説を書きながら駄菓子屋「茶川商店」を経営する。もともとこの映画を観て、「ほかの仕事をしながら、駄菓子屋するっておもしろそうだな」と感じていた中村さんは、10年以上前のある日、小山薫堂さんのパン屋さんが繁盛していると知って、こう思った。
「これ、駄菓子屋でもいけるんじゃ!?」
中村さんが、西東京市の西武柳沢駅近くにグラフィックデザイナーとしての事務所を兼ねた駄菓子店「ヤギサワベース」をオープンしたのは2016年4月。それから10年、中村さんは店舗のレジ横に置いたパソコンでデザインの仕事をしながら、今日も小銭を握りしめた子どもたちに「おやつカルパス」(15円)や「みつあんず」(40円)を売っている。
■美大を出て、スナックのボーイに
経済産業省のデータを見ると、2021年の時点で全国に約6300カ所にしかない駄菓子屋だが、1970年代には13万軒を超えていた。1974年、東京の荻窪で生まれ、大学を出るまで荻窪に住んでいた中村さんが子どもの頃にも、駄菓子屋は身近にあった。
「小学校2、3年生の時に住んでいたアパートのすぐ近くに、バラック小屋みたいな駄菓子屋がありました。僕、小学校から私立で地元の小学生との接点がなかあったから、家から様子を見て、ほかの子どもたちがいない瞬間を狙って通っていました。鉢合わせると『お前、誰だよ』っていじめられるんですよ」
ほかにも「新宿中村屋」と看板を掲げる駄菓子屋や、店番をしているおじいさんの気分次第で値段が変わる駄菓子屋もあったと笑う。
しかし、当時は特別な関心を持っていたわけではない。中村さんは幼い頃から絵を描くのが好きで、6年生の時、藤子不二雄の自伝的マンガ『まんが道』を読んで以来、マンガ家を目指して一直線だった。
初めて集英社のジャンプ編集部に作品を持ち込んだのは、高校3年生の時。多摩美術大学芸術学科に進学してからもジャンプ編集部に通い、担当編集者がついてデビューを目指すことに。しかし、プロへの道は険しかった。
「僕、マンガオタクで懐古主義なので、古いマンガが好きなんですよ。その頃は手塚治虫に傾倒していて、『ブラックジャック』や『ブッダ』『火の鳥』の影響を受けて、社会に対するアンチテーゼのような漫画を描いていました。その作品を持っていくと、担当の編集さんから『まだ若いんだから、もっと楽しいの描いてよ』って言われてましたね」
気づけば大学4年生、周囲がどんどん就職を決めていくなか、「勤労意欲がない」という中村さんはなんのあてもなく卒業を迎える。同級生たちに会うと、みなすっかり「社会人」としての話題になる。ひとり取り残されたような焦りを感じた中村さんは、母親が経営するスナックのボーイに就いた。
■大手企業に就職するも半年で退職
スナックの仕事は、「現実」を知るうえで役に立った。どんなに立派な肩書きを持っている人でも、酒に酔えばだらしなくなる。普段、会社でふんぞり返ってそうな人も、若い女の子の手を握り、ニコニコ楽しそうにしている。「人間ってそんなもんだよな。偉い人も、そうじゃない人も、みんなたいして変わらないな」という気づきは、その後、人付き合いをするうえで中村さんに大きな影響を与えた。
スナックで働き始めて半年ほど経った時、常連のアニメ制作会社の社長に、マンガ家になりたかったという話をした。すると、「うちで働きなよ」と言われて、就職を決める。
しかし、月給10万円、残業代ゼロで会社に何日も寝泊まりするような生活で、働き始めて半年も経つとげんなり。そのタイミングで、会社の取り引き先だった大手映像制作会社の知り合いから「君、おもしろいからうちに来なよ」と誘われて、転職。
スナックのボーイから1年で、「給料がめちゃめちゃいい」業界の有名企業へ。はたから見れば羨ましがられそうな展開ながら、ここもわずか半年で退職した。
「めっちゃ体育会系で、つらかったんです」
せっかく大手に就職したんだから、と無理に頑張ることをしなかったのは、企業名やブランドに囚われなかったからだろう。そう、「みんなたいして変わらない」のだ。
アニメや映像のような大勢の人間が関わる仕事に懲りた中村さんは、「ひとりでフィニッシュまで持っていけそう」というざっくりとしたイメージで、グラフィックデザインを学ぶ専門学校に入学。1年後、富山の広告代理店の東京支社に就職を決める。ところがそこも半年で退職し、ようやく腰を落ち着けたのが、企画制作部門を持つ印刷会社だった。
「その会社は、NPOとか公共団体とか、メーカー以外の仕事が多かったんです。だから、広告が売り上げにどう影響したかを査定されるようなこともなく、穏やかに広報啓発ツールを作っていたので性に合っていました」
■子どもふたりを育てるシングルファーザーに
グラフィックデザイナーとして3年ほど働いていた2002年、会社が2社に分かれることになり、同じタイミングで先輩と独立。その2社から仕事を請ける形で、安定した生活を送るようになった。
西東京市の西武柳沢駅の近くに引っ越したのは、2007年。結婚し、子どもが生まれて新居を構える際、慣れ親しんだ荻窪の近くで物件を探していて、不動産屋に案内されたのがきっかけだった。
「すぐ近くに青梅街道が通っていて、荻窪まで車ですぐなんですよ。しかも、西武柳沢駅を降りてすぐのところに八百屋と本屋があって(本屋は後に閉店)、東京にこんなローカル感のある町がまだあるのかってビックリしたんです。駅前から続く商店街の雰囲気も気に入りました。オフィスは神楽坂で、西武柳沢駅から50分弱で通勤できるのもよかった」
それから時が流れ、2011年3月11日。東日本大震災が、中村さんの人生を変える。その頃、中村さんは離婚をして、シングルファーザーとして小学校2年生の娘と3歳の息子をひとりで育てていた。
地震が起きたのは、クライアントを訪ねて有楽町の駅を降りたとき。中村さんは、誘導されるままに皇居近くの公園に避難した。そこで1時間ほど待機したあと、徒歩で神楽坂のオフィスに戻る。先輩や同僚から話を聞いて、初めて大変な災害が起きたと理解した。
子どもたちは大丈夫なのか……。保育園も、小学校も、電話がまったく通じない。電車は全線止まっているため、中村さんは歩いて帰ることにした。少しでも早く帰るため、途中で友人の家に寄り、自転車を借りる。ところが道路は車、歩道は人でいっぱいで、自転車に乗ることができない。友人の自転車なのでどこかに置いておくこともできず、自転車を押しながら、歩くしかなかった。
焦りが募る。歩き始めて6時間が経った頃、娘の同級生の親から、娘と息子を預かっていると連絡があり、大きく息をついた。同級生宅についたのは、22時。ふたりの子どもは、ケロッとしていた。同級生宅のテレビには、福島第一原発から煙が出ているところが映っていた。
■「子どものそばで仕事をしたい」
「東日本大震災は、僕の人生観を変えました」と中村さんは振り返る。
「なにかあったとき、親が子どもの近くにいないってすごく不自然というか、違和感あるなと思ったんですよね」
このとき初めて、中村さんは「自分が住んでいる町で、子どものそばで仕事をしたい」という思いを抱くようになった。
震災を機に、「地域」についても意識するようになった。それまで、シングルファーザーとして保育園や学校の保護者の集まりに顔を出していたものの、それは親の義務と捉えていた。しかし震災当日、同級生の親が子どもたちを預かってくれたことで、地域住民とよい関係を築くことの大切さを実感したのだ。
それからは、子どもの学校や保育園の父親が集まる「親父の会」に顔を出したり、地元のお祭りで神輿を担いだりするようになった。「もともと人間がそんなに好きじゃない」という中村さんだが、地域との関わりは懸念していたよりもずっと明るくサラリとしていて、次第に居心地のよさを感じるようなった。
神楽坂のオフィスに通い続けていた中村さんが、あらためて「この町で仕事をしたい」と感じるようになったのは、震災から2年後。シングルマザーの麻美さんと出会って、再婚した。麻美さんは企業に勤める傍ら、副業でジャズ歌手をしている。日中は仕事で家を空けることが多いふたりが気にかけていたのが、子どもたちの遊ぶ場所だ。
「僕らが共働きなので、学校が終わったあと、うちの子が共働きじゃない友だちの家に遊びに行くんですよね。いつも特定の家にお世話になるって、気を使うじゃないですか。自分がこの町で働いていたら、子どもたちが遊びに来られる環境になるのになと思いました」
■3つの点がつながった日
近隣に顔見知りが増え、地域に愛着を感じるようになっていたこともあり、中村さんは本腰を入れて事務所開設に動き始める。
当初は、先輩と経営している会社の支店のような形で、自宅で仕事をしようと考えていた。ちょうどその頃、知り合いから誘われて、2015年10月、西東京市主催の創業スクールに通い始める。会社の経理や事務については先輩に任せていたため、支店を立ち上げるのを機に学んだほうがいいだろうと思ったそうだ。西東京市で仕事をするにあたり、行政の担当者やこれから地元で創業しようという人と知り合う場としても魅力だった。
このスクールでは、最終回に創業のアイデアについてプレゼンをすることになっていた。「ただ自宅にオフィスを設けるという話をしてもつまらない」と感じた中村さんの脳裏に、ある日の会話が蘇る。
「クライアントとの飲みの席で、駄菓子屋兼居酒屋がどこかにできたという話を聞いて、めちゃくちゃいいなと思ったんです。昼は普通の駄菓子屋として営業して、夜は大人も集う居酒屋ができたらおもしろいよねっていう話で盛り上がりました。そのとき、ガチではなくて、趣味とシャレの延長上みたいな駄菓子屋さんをやりたいなと思ったんですよね」
続いて、地域の先輩から聞いた話も思い出した。それが、冒頭に記した小山薫堂さんの「オフィスの受付を兼ねたパン屋」。
駄菓子屋兼居酒屋、受付兼パン屋ときて、中村さんが最後に思い浮かべたのが、好きな映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の主人公のひとり、茶川竜之介。これで3つの点がつながり、創業スクール最終回の日、中村さんはデザイン事務所兼駄菓子屋のプレゼンをした。
「審査員に銀行の人がいて、苦笑いしていたのをすごく覚えています。『特にコメントありません』と言っていました(笑)」
審査員の反応は気にならなかった。当時、中村さんの子どもが小学校2年生だったこともあり、「これで息子も遊びに来られるな」と、自分のアイデアに手応えを感じていた。
■想像以上に簡単だった駄菓子屋の開業
デザイン事務所兼駄菓子屋を開こうと場所探しを始めてすぐ、西武柳沢駅北口から徒歩5分のところに手ごろな物件を見つけた。商店街の一角の路面店で、6坪ほど。コンパクトにすれば、自分の仕事用デスクと駄菓子を並べる棚を置くことができそうだ。まるでなにかに導かれているような展開で、「これはもう実行するしかない」と腹をくくる。
ところで、駄菓子屋を開くにはどうしたらいいんだろう？調べたところ、必要な手続きは地域の税務署に「開業届を提出」だけでいいことがわかり、拍子抜けした。
駄菓子は、ネットで見つけた八王子市にある卸問屋で仕入れた。どれぐらいの種類と数が必要か見当もつかず、開業に際して50種類、8万円ほどを投じた。そのなかには、中村さん自身が子ども時代に食べた「うまい棒」や「きなこ棒」もあった。
駄菓子用の棚を置くと、仕事をするスペースが思いのほか狭くなり、「潜水艦のコックピット」のようになった。手続きの簡単さ、仕入れの楽しさも含め、中村さんは「子どもがお店屋さんごっこをやってるみたいだな」と感じながら準備を進めた。
初めての小売業で、開店にあたってなにをすべきかもわからない。とりあえず、開店日を記した貼り紙を出した。
2016年4月23日、創業スクールでのプレゼンからわずか半年で、「ヤギサワベース」オープン。中村さんはその頃すっかり地域に馴染んでいたこともあり、当日は大勢の知り合いとその子どもたちが訪ねてきた。
想定外だったのは、その波が収まらず、毎日のように子どもたちが訪ねてきたこと。雨の日など天候によって客足は左右されたものの、来客ゼロという日はなかった。子どもが集まる場所になっているという実感は、「趣味とシャレの延長上」と考えていた中村さんの気持ちを変える。
■「でたらめにやっちゃいかん」商売
中村さんの本業は、あくまでグラフィックデザイナー。ヤギサワベースで作業できることもあるとはいえ、クライアントとの打ち合わせなどで外出することも少なくない。開店当初、ひとりで店番をしていたため、外で用事があるときには店を閉めていた。
ある日のこと。外出先からヤギサワベースに戻ると、店の前で3人の子どもたちが佇んでいた。その姿を見て、胸が痛んだ。スマホを持たない子どもたちには、開店しているのかどうか、情報を得る手段がない。遊びに行こうと思って訪ねてきたのに店が閉まっていたら、子どもたちをガッカリさせてしまう。
このとき、「不定期営業はやめよう」と感じた中村さんだが、駄菓子屋のために本業の外出を減らすという選択肢はない。どうすればいいのか悩み、開店から1年ほど経って白羽の矢を立てたのが、妻の麻美さん。「仕事を辞めて、店番を手伝ってほしい」と頼み込んだ。
しかし、すぐに断られた。中村さんと出会う前、シングルマザーのときからしっかりと仕事をして子育てと両立させ、自立してきた自負がある麻美さんが、仕事を辞めることに抵抗を感じるのは当然だろう。
中村さんにとっても、リスクのある提案だった。夫婦共働きの稼ぎが、ひとり分失われることになるのだ。駄菓子屋で大きく稼ぐことは不可能なのだから、ひとりで中村家の家計を支えなくてはいけない。
取材の際、「なぜ、そこまでして駄菓子屋をちゃんと営業しなきゃと思ったんですか？」と尋ねると、中村さんはほほ笑んだ。
「最初は、駄菓子屋が子どもたちにとってひとつの目的地になるということをまったく想像してなかったんです。でも、店の前にいる子どもたちを見たとき、でたらめにやっちゃいかん商売だったなと気づかされました。それに、駄菓子屋を始めたことで、本当ちょびっとですけど、地域の仕事ももらえるようになっていたんで、この先、なにかつながるものがあるだろうと考えていました」
麻美さんにこの思いを伝え、話し合いを重ねた結果、2017年11月、麻美さんはヤギサワベースの「女将」に就任した。
「妻も地域の人とつながっていくことにおもしろみを感じていた時期だったので、収入よりも、未来を優先してくれたんだと思います」
■店主が目指す駄菓子屋とは？
麻美さんが女将に就いたことで、月曜と火曜を定休日にして、ほかの日は基本的に店を開けられるようになった。すると、それまで以上に子どもたちが訪ねてくるようになり、お店がぎゅうぎゅうになる日も増えた。
開店から2年経つ頃には、もっと広い場所へ移転を考えるように。夫婦それぞれのツテをたどって物件探しに奔走するも、なかなかこれといった物件が見つからない。数カ月経った頃、ようやく「これだ！」と思えたのは、ヤギサワベースの目の前にある物件。いくつの幸運が重なり、無事に物件を借りて、2019年7月に移転した。
3倍ほど広くなった店内には、10円から100円程度の駄菓子がそろう。売れ筋は、「サッカースクラッチ」など当たり券付きのもの。取材の日も、少年たちが併設のフリースペースでくじ付きの駄菓子を食べながら、「当たった！」「外れた！」と盛り上がっていた。
「当たり券付きのお菓子って、コンビニではレジを通せないんで、ほぼ排除されちゃったんですよ。でも、子どもって当たり券付きのお菓子、好きじゃないですか。ほかも、コンビニが置かない商品が売れてますね」
壁際には、駄菓子屋が身近にあった世代なら誰もが「懐かしい！」と感じるだろう10円やメダルで遊ぶレトロゲーム機が並ぶ。片隅にはファミコンが置かれ、「ご自由にどうぞ」。
中村さんによると、ゲーム機の稼ぎ頭は「ジャンケンフィーバー」。ジャンケンをして、勝つとメダルが出てくるシンプルなゲームで、何度も何度も挑んでいる子どもがいた。筆者も40年前、これで遊んだ記憶がある。
「いま僕が目指してるのは、僕にとって居心地のいい空間です。10円ゲームもそうですけど、ファミコンとかゲーセンにあったみたいな電子ゲーム筐体があったりとか、僕が子どもの頃、楽しかった時代の懐かしいもので埋め尽くしてこうと思っています」
■約4000人が集う「子ども縁日」
レジの回数でしかカウントが取れず、ほかのお店と違って同じ子が何度もレジを通るので正確な人数はわからないそうだが、中村さんの体感値で1日の最大客数は200人。子どもたちで溢れかえり、店内に入れなくて帰る子がいる日もあるという。子どもを連れた大人も多く、話を聞くと初めて来た人から、地元に住んでいて10回以上来ている人、自転車で15分ちょっとかけて4、5回目という人もいた。地元に密着しているだけでなく、近隣に住む親子の目的地になっていることがわかる。
ヤギサワベースを開いて、10年。開業前と比べてグラフィックデザインの仕事も増えていて、なおかつ開業してからの縁で依頼される地域の仕事が全体の4割に達するという。麻美さんに店番を頼んだときに抱いた「この先、なにかつながるものがあるだろう」という予感が、見事に当たっていたのだ。
例えば、開業した際、取材に来たローカルラジオ局「FM西東京」とも親しくなった。2020年、FM西東京が西武柳沢駅の隣り、田無駅に情報発信拠点を作ることになったときには、「町の特産品を売るアンテナショップの併設」を提案。関連のデザインも担当した。妻の麻美さんはアンテナショップの責任者として就任し、仕入れや販売の仕組みづくりなど運営全般を担当することに。この店舗が黒字で営業を続けていることもあり、今ではFM西東京の取締役を務める。
また、空き店舗活用の事例として注目を集め、シンポジウムなどで登壇するようになった。それがきっかけで、福島県広野町の復興支援事業を手掛ける企業から声がかかり、2023年より現地でのアートイベント、ワークショップの企画、運営などを担った。
さらに、3月12日の「だがしの日」に合わせて、2023年から「子ども縁日」を企画。田無市の神社やお寺の境内を舞台に子ども向けのさまざまなワークショップやショーを用意し、約4000人が集まるお祭りにした。
こうして仕事が忙しくなったこともあり、最近は、児童館で勤務経験のあるグラフィックデザイナーにアルバイトで来てもらっていて、中村さんが多忙なときは本業と店番、どちらも手伝ってもらっている。女将の麻美さんはアンテナショップ運営の傍ら、会計と仕入れを担う。
家賃とアルバイトの給料はデザイン事務所の経費として計上しているが、駄菓子単体の売り上げに関しては、開業以来黒字が続く。
■コロナ禍に実感したこと
昨今、子どもたちの居場所づくりとして、社会福祉的な観点から駄菓子屋の存在を見直す動きもある。しかし、中村さんは子どもが大好きとか、地域の子どもを見守りたいという思いから駄菓子屋を始めたわけではなく、あくまで理想は『ALWAYS 三丁目の夕日』の茶川竜之介のような「駄菓子屋のおっちゃん」。
自身が「買い物のとき、店員に話しかけられるのが苦手」ということもあり、子どもたちに積極的に話しかけることもなければ、子どもたちがケンカを始めても、よほどヒートアップしない限り、口を出さない。先述したように、中村さんにとって「居心地のいい空間」を作り、そこに遊びに来る子どもたちを受け入れているという感覚だ。
それゆえ、子どもとある程度の距離を保ってきた中村さんがコロナ禍で店を閉めたときに抱いた感覚は、意外なものだった。
「やっぱり、店番しながら仕事をするのがしんどいときもあるんですよね。コロナ禍で店を閉めて、久しぶりに静かに仕事ができる環境になったと思ったら、なぜかはかどらないんです。締め切りに遅れちゃったりして、すごく変な感じでした」
このとき、「自分にとって駄菓子屋は大切な生活の一部になってたんだ」と実感した中村さんはいま、新たな目標を掲げる。
「あと10年ぐらいして本業を引退したら、専業の駄菓子屋さんになろうと思って。スーパーノスタルジーな駄菓子屋さんを作ってみたいんです。それから、『駄菓子屋さん、始めました』っていうマンガを描きたいですね」
「そのマンガ、売れそうですね」と言うと、中村さんは笑顔で頷いた。
「うん、マンガ家になりたいです」
取材・文・撮影=川内イオ
