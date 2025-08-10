ママになっても実力・美貌が衰えない女子レスラーが、実子の可愛すぎる写真を投稿。大舞台でタイトル戴冠のママへ送った“まさかのジェスチャー”にファンもメロメロとなっている。

【画像】可愛すぎる！ 1歳ベビーが“禁断ジェスチャー”

WWE女子スーパースターのアレクサ・ブリスが5日、自身のインスタグラムを更新。1歳の娘が自身の試合中に見せた“衝撃ジェスチャー”写真を投稿した。

アレクサは今年2月の「ロイヤルランブル」で電撃復帰を果たすと、7月に入って長年のライバル、シャーロット・フレアーとまさかのタッグ結成。そして日本時間8月3日に開催されたWWE夏の祭典「サマー・スラム」で王者のラケル・ロドリゲス＆ロクサーヌ・ペレスを破り、WWE女子世界タッグ王座を戴冠している。

つい先日34歳の誕生日を迎えたアレクサだが、リング外ではすっかりママとしての顔が定着。そんな彼女がインスタグラムに投稿した「サマー・スラム」の模様は、ママと同じようにおしゃれに着飾った娘が、よく見るとリングに向かって中指を立てているように見えるまさかの写真だった。

もちろん、たまたま指の動きがそのように写ってしまったものと思われるが、この写真にアレクサは「素晴らしい瞬間...一歳児が私を謙虚にしてくれた」と、笑い泣きの絵文字と共にコメント。可愛すぎる1歳児の写真にはタッグパートナーのシャーロットや、惜しくも怪我で出場が叶わなかったリヴ・モーガンなど、多くの同僚レスラーもリアクションしていた。

投稿には約18万件の“いいね”が押される大反響。ファンからも「誰が教えたの？」「可愛すぎる！」「あなたをお祝いしてるんだよ！笑」「最高のリアクションだ」「一気に反抗期のティーンエージャーに成長したね笑」などとコメントされていた。

