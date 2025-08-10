【MLB】ドジャース 9−1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）

【映像】大谷とベッツが笑顔で“腰振りダンス”ほっこりシーン

意外と珍しい？ 1、2番コンビのリアクションをカメラが捉えた。ドジャースの大谷翔平投手はこの日のブルージェイズ戦に「2番・DH」で先発出場。復帰したてのマンシー内野手の打棒が今日も火を吹くと、ベンチのチームメイトもそろっていつものパフォーマンスで出迎えていた。

0ー0で迎えた4回裏のドジャースの攻撃。無死一塁という場面で打席が回ってきたマンシーはブルージェイズ先発のバシット投手が2球目に投じた151キロのシンカーをフルスイング。逆方向に飛んで行った打球は2ランホームランとなり、ドジャースが2点を先制。復帰以来好調なマンシーらしい一打となった。

頼れる男の一打を喜んだのはファンだけではない。ドジャースのベンチでもマンシーの一打を大喜び。中でも大谷とベッツ内野手は打球方向を両手で指差して腰を振るようにダンス。大谷はさらにベンチ前のガードをポンポンと叩いて喜びを表現した。

SNSでは「マンシー復活」「頼りになる」「いないと困る」と絶賛コメントが連発。そしてその後、カメラが捉えたベンチでの意外な2ショットが呼び水となったのか、大谷は続く第3打席で今季40号となるソロホームランを放ち、負けじとベッツも2試合連続打点となるタイムリーを記録。3人そろってチームの大勝に貢献している。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）