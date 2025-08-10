ＡＫＢ４８シングルのセンターを務め、２０１８年の選抜総選挙で１位に輝いた元ＳＫＥ４８の松井珠理奈（２８）が、１０年ぶり２冊目となる写真集「アイヲシル」のオフショットを公開し、大きな話題を呼んでいる。

「２０代ラスト！！もしかしたら最後の写真集になるかもと思い撮影しました」と振り返る一冊。２００８年にＡＫＢ４８のシングル「大声ダイヤモンド」に１１歳２２８日で選抜入りし、シングル選抜メンバー入り最年少記録を更新した元エースが成長した姿を見せている。

水着ショットが大きな反響を呼んでおり、インスタグラムでは「水着以外のお写真もいいね♡よろしくお願いします笑」とも。ランジェリーのカットでも大人ボディを披露しており、コメント欄では「スタイル良すぎてる、、、天才なんか？？」「セクシー珠理奈ちゃん一番最高！」「キュート＆セクシーが大渋滞中！」「セクシーすぎて直視できん！」「まじでかわいい、、昔も可愛かったけど、今はもっとすごくすごく綺麗になってる！！！」「なんて艶っぽい」「すざまじい色気ですよ」「最高の小悪魔セクシー」などの声が並んでいる。