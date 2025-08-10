レジェンド女子レスラーの“謎すぎる”トレーニングが話題に。ビーチで撮影されたとされる一幕にファンが総ツッコミとなった。

【映像】女子レスラー、ビーチで“謎すぎる”ハッスルトレーニング

注目を集めているのはアイルランド出身のレジェンドレスラー、ベッキー・リンチだ。現在38歳の同選手は2013年にWWEと育成契約を締結。2018年には“ザ・マン（The Man）という漢気の強いキャラクターで大ブレイクし、2019年に史上初めて女子レスラーとしてメインイベントに出場し王者に。現在はWWE女子インターコンチネンタル王者として活躍を続けている。

そんな“ザ・マン”が自身の『X』を更新。「激しいビーチワークアウト」をしているとコメントした動画投稿をアップしたが、動画ではバトルロープを波打っている動作をしていると思いきや動画が引きになるとただただビーチシートを動かしているだけというネタに。

引かれたシートに仰向けになって休暇を満喫しているという姿にファンは総ツッコミ。「なんだこれ（笑）」「これは1本取られた」「めちゃくちゃにネタ動画じゃん」「こんなジョークもできるのか」「愛すべき動画」といったコメントが集まった。

まさかのネタ動画にも約2.1万件の“いいね”が押されており、彼女の人気は未だ健在だ。なお、ベッキーは日本時間8月12日に日本人レスラーの戸澤陽も所属しているユニット「アルファ・アカデミー」の1人、マキシン・デュプリと対戦することに。ベッキーはこの投稿にマキシンをメンションし「4日後よ」と宣戦布告をしている。

