新日本プロレスのＳＴＲＯＮＧ女子王座を保持する女子プロレス「スターダム」のＡＺＭ（２２）が、リーグ戦単独首位に浮上した。

真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」レッドスターズＢブロック公式戦（１０日、岡山）で梨杏と激突。スピーディーな動きで相手を翻弄したＡＺＭは、圧倒的なテクニックで攻め込んだ。

それでも粘り強くくらいついてくる梨杏に感心した表情を浮かべると、変型ワキ固めで締め上げて格の違いを見せつける。最後はＡＺＭがダイビングフットスタンプを投下し、３カウントを奪った。

この日の勝利で４勝１敗１分け勝ち点９となったＡＺＭは単独首位に浮上。「梨杏から勝利して無事９点ゲットしました！ いえーい！」と笑顔を見せた。

今年のリーグ戦は史上最多３２名が出場。昨年３月にデビューした梨杏を始め、多くの若手が出場することにファンからは賛否両論の声が上がり、同じブロックの刀羅ナツコからは「５★ＳＴＡＲは優勝した先にみんな赤いベルト（ワールド王座）を目指してるんじゃねえのかよ。新人がチャレンジマッチしていい場所じゃない」と厳しい言葉を吐かれた。

これにＡＺＭは「梨杏には出る資格がないとか言われてるかもしれない。私も以前は言われてましたけど、私は実力でその言葉を跳ね返してきたと思ってる。梨杏も実力と言動で跳ね返す力が今はまだ足りないかもしれないけど、これからもっともっと付くと思ってる。期待してるよ」とエールを送っていた。