エミリン、入籍を報告「安達絵美になりました」子どもの予定にも言及
【モデルプレス＝2025/08/10】YouTuberのエミリンが8月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。6月16日に婚約を発表した会社員でYouTuberの「時間マスターなりたい あだち」と入籍したことを報告した。
【写真】婚約発表のエミリン、出会いのきっかけ回顧
エミリンは「入籍しました！」と題した動画を公開。「6月後半くらいに結婚することが決まりましたみたいな動画を撮らせていただいて、ちょっと時間が経ってしまったんですけど7月20日に入籍しまして安達絵美になりました！」と伝えた。
入籍日を7月20日にした理由ついては、「2人が共通して好きだったのが海だったんです」と明かし、「最初海の日にしようと思っていたんですけど、海の日って7月の第三土曜日って決まっているから、日が決まっているわけじゃないんです」と説明。しかしながら、昔は7月20日が海の日であったことから、入籍日に決めたと明かした。
また、子どもの予定については「子供欲しいねという話はしていて」と語ったエミリン。また、「逆算して、じゃあこれぐらいで結婚して、これぐらいでプロポーズしてというのは時マス（あだち）がすごい考えてくれている」とライフプランをしっかり考えているとし、「自分の年齢的にも30歳を超えているので、話し合いはしているかもっていう感じです」「そんなにそこを話題にせず見守ってもらえたら」とコメントしていた。（modelpress編集部）
2人はYouTuberのヒカルが企画した「第1回エミリン彼氏オーディション」で出会い、2024年7月から交際スタート。YouTubeでも仲睦まじい姿を発信しており、話題を呼んでいた。2025年6月16日には婚約したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆エミリン、入籍を報告
◆エミリン、あだちと婚約
