¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬ 11ÆüÂÐÀï¤ÎÃæÆüÂÇÀþ¤ò·Ù²ü¡Ö¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÀèÈ¯Í½Äê¤ÎÃæÆüÀï¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤·¤ÆÅÐÈÄÁ°¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¡Ê£µÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ë¤Ç¤Ï£¶²ó£±£°£·µå¤òÅê¤²¡¢£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡£ÆÀ°Õµå¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£±¦ÏÓ¤â¼«¿È¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤·¡£ÌÀÆü¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤¿¤é¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÙÀî¤ä¾åÎÓ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ê¤É£±È¯¤â¤¢¤ëÃæÆüÂÇÀþ¤À¡£¡Ö¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í¡Ê¡á¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢£´ÈÖ¤ÎºÙÀî¡ÊÀ®Ìé¡Ë¤µ¤ó¤â¡Ê°ì·³¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ·ë¹½ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤Û¤ó¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¡£¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£··î£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë°ì·³Éüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ£²£°¡££´¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¤¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£