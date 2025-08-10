■全国の11日の天気

前線が日本海側から東北南部に停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。前線や低気圧に向かって非常に湿った空気が流れ込み、九州から東北の広い範囲で大雨になりそうです。夕方までの予想雨量は、四国で300ミリ、九州南部と東海で250ミリ、九州北部や関東甲信で200ミリ、近畿で180ミリ、中国地方で150ミリなどとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。

特に、九州北部と山口では朝にかけて、九州南部では昼前にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。暗い時間の災害に備え、川や崖から離れた少しでも安全な場所でお過ごしください。北海道と沖縄は、晴れ間があるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 22℃（＋1 真夏）

仙台 24℃（±0 真夏）

新潟 23℃（±0 真夏）

東京都心 26℃（＋1 熱帯夜）

名古屋 25℃（-1 熱帯夜）

大阪 26℃（-2 熱帯夜）

広島 26℃（＋2 熱帯夜）

高知 26℃（＋2 熱帯夜）

福岡 26℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 27℃（-2 熱帯夜）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 30℃（＋2 真夏）

仙台 32℃（＋6 真夏）

新潟 30℃（＋4 真夏）

東京都心 29℃（＋1 7月上旬）

名古屋 29℃（±0 6月下旬）

大阪 31℃（±0 7月上旬）

広島 30℃（＋3 7月上旬）

高知 30℃（-1 7月上旬）

福岡 30℃（±0 7月上旬）

鹿児島 33℃（＋1 真夏）

那覇 33℃（＋1 真夏）

■全国の週間予報12日も、九州から東北の各地で大雨が続くでしょう。災害の発生に厳重に警戒するとともに、交通機関の乱れにも警戒してください。13日も、東北や日本海側では雨が残り、雨量がさらに増えるでしょう。雨のやむ地域も、しばらくは地盤が緩んでいたり、川の増水が続いたりするおそれがありますので、危険な場所には近づかないようにしてください。沖縄は、台風11号の影響で雨が降り、先島諸島を中心に暴風が吹くおそれがあります。14日は、西日本や東海で晴れ間が広がり、15日以降は、関東から北日本にかけても、晴れる所が多くなるでしょう。日差しが戻ると暑さが厳しくなりますので、週の後半は再び熱中症など体調管理にご注意ください。