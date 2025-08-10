■全国の11日の天気
前線が日本海側から東北南部に停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。前線や低気圧に向かって非常に湿った空気が流れ込み、九州から東北の広い範囲で大雨になりそうです。夕方までの予想雨量は、四国で300ミリ、九州南部と東海で250ミリ、九州北部や関東甲信で200ミリ、近畿で180ミリ、中国地方で150ミリなどとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。

特に、九州北部と山口では朝にかけて、九州南部では昼前にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。暗い時間の災害に備え、川や崖から離れた少しでも安全な場所でお過ごしください。北海道と沖縄は、晴れ間があるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　22℃（＋1　真夏）
仙台　　　24℃（±0　真夏）
新潟　　　23℃（±0　真夏）
東京都心　26℃（＋1　熱帯夜）
名古屋　　25℃（-1　熱帯夜）
大阪　　　26℃（-2　熱帯夜）
広島　　　26℃（＋2　熱帯夜）
高知　　　26℃（＋2　熱帯夜）
福岡　　　26℃（±0　熱帯夜）
鹿児島　　27℃（-2　熱帯夜）
那覇　　　28℃（±0　熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　30℃（＋2　真夏）
仙台　　　32℃（＋6　真夏）
新潟　　　30℃（＋4　真夏）
東京都心　29℃（＋1　7月上旬）
名古屋　　29℃（±0　6月下旬）
大阪　　　31℃（±0　7月上旬）
広島　　　30℃（＋3　7月上旬）
高知　　　30℃（-1　7月上旬）
福岡　　　30℃（±0　7月上旬）
鹿児島　　33℃（＋1　真夏）
那覇　　　33℃（＋1　真夏）

■全国の週間予報
12日も、九州から東北の各地で大雨が続くでしょう。災害の発生に厳重に警戒するとともに、交通機関の乱れにも警戒してください。13日も、東北や日本海側では雨が残り、雨量がさらに増えるでしょう。雨のやむ地域も、しばらくは地盤が緩んでいたり、川の増水が続いたりするおそれがありますので、危険な場所には近づかないようにしてください。沖縄は、台風11号の影響で雨が降り、先島諸島を中心に暴風が吹くおそれがあります。14日は、西日本や東海で晴れ間が広がり、15日以降は、関東から北日本にかけても、晴れる所が多くなるでしょう。日差しが戻ると暑さが厳しくなりますので、週の後半は再び熱中症など体調管理にご注意ください。