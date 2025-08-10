ＥＸＩＬＥの橘ケンチ、ＮＥＳＭＩＴＨ、ＳＨＯＫＩＣＨＩらＬＤＨに所属するアーティスト約７０人が、千葉・船橋市のＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ―ＢＡＹで動画視聴サービス「ＣＬ」の５周年を記念したイベント「ＣＬ ５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 〜Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ＦＥＳＴＩＶＡＬ〜」に出演した。

ＦＵＪＩＷＡＲＡら吉本興業所属芸人も参加し、大運動会風のゲームを行った。最初のゲーム「だるまさんがころんだ」では、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・原西孝幸の一発ギャグ「ポクチン」に引っ張られ、全員やり直しになる事態に。その後も目隠しダンスや借り物競走、障害物リレーなどに挑戦した。

４つに分かれたチームのリーダーを務める橘が「自由に楽しくやります」と笑顔なのに対し、別チームを率いるＮＥＳＭＩＴＨは「勝ちにいきます」と闘志十分。パターゴルフに挑戦し「テレビゲームの『みんなのＧＯＬＦ』しか経験がない」としながらも成功させて１万人を沸かせたが、くす玉割りでは相手チームに敗れて粉まみれになった。

同じく粉まみれの洗礼を浴びたＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太は、自チームを優勝に導き「みんな頑張ってくれた」と満足。ＭＶＰ賞にはＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人が輝いた。

ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのＲＩＫＵは、この日が３１歳の誕生日。同じく２０歳を迎えた後輩のＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ・山田晃大とともに「今日は僕と晃大のファンになって帰ってもらいます！」と呼びかけ、イベント終了後には巨大ケーキで祝福された。山田は地元の福岡県から母親が来場していることを明かし「お母さん、産んでくれてありがとう」と感謝した。