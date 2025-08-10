いかついサングラスも、選び方次第でフェミニンコーデにもおしゃれにマッチする！ 今季トレンドのレースに大人な要素をプラスするボストンフレームのサングラスをピック♡

フェミニン派のためのボストンフレームサングラス3選

出典: 美人百花.com

不動の人気を誇るレイバンのサングラス。レンズに刻まれた「Ray-Ban」ロゴがシンプルコーデをクラスアップ。

サングラス\29,260/Rayban(EYETHINK 渋谷パルコ)

出典: 美人百花.com

ファッション性の高いミラーレンズ。超薄型＆超軽量の実力派！

サングラス\66,220/オリバーピープルズ(ルックスオティカジャパン カスタマーサービス)

出典: 美人百花.com

高機能＆低価格をユニクロで発見！ 1,000円台とプチプラながら、紫外線を99%カットしてくれるUV400レンズと実力も申し分なし。

サングラス\1,990/UNIQLO

掲載：美人百花2025年7月号「フェミニン派のためのサングラス似合わせ大作戦！」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/山下智子 モデル/道重さゆみ 再構成/美人百花.com編集部