冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。上品でシンプルなノースリワンピには適度なアクセントがあるカーデを合わせると地味に陥らず美人ムードを醸せます♪

ノースリワンピにはアクセントのあるカーディガンが最適！カーデでの華感増量で定番色ワンピを粋にまとって

出典: 美人百花.com

シンプルなベージュワンピに無難なカーデを合わせると地味見え一直線。光沢感あるシアーな花柄がドレッシーなカーデを、トップス風の重ね方で鮮度の高いワンピコーデに。

出典: 美人百花.com

レースのお花が浮かぶシアーな質感で女っぽく♡

カーディガン￥17,600/ジャスグリッティー ワンピース￥15,950/LILY BROWN イヤリング￥121,000/ヴァンドーム青山(ヴァンドーム青山本店) バッグ￥14,300、靴￥16,500/ともにダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部