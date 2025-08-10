以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はコスメ部門から【ティントリップ】ベスト３を発表します♪

【ティントリップ】ティントの先駆者・韓国コスメが一歩リード！第1位：OPERA「リップティント N」

出典: 美人百花.com

「高発色で唇が潤って見えるのでお気に入り♡」（西岡恵利さん・32歳）

「唇が皮むけすることもなく、保湿力も抜群！」（小林未幸さん・32歳）

保湿成分・植物性スクワラン配合でするするのびて、ベタつかずしっとり。唇そのものが色づいたような透け発色でさりげないツヤをON。

全10色 ￥1,760／イミュ

第2位：rom&nd「ザジューシーラスティングティント」

出典: 美人百花.com

「粘膜色で自然な血色感になれる♪」「ティッシュオフすればマスクにつかない」

果実のシロップのようなジュワッとカラー。

全20色 ￥1,320／rom&nd

第3位：Laka「フルーティーグラムティント」

出典: 美人百花.com

「唇になじみやすい自然な発色♡」

唇の温度に反応して光沢感が高まり、果汁由来の豊富なビタミン配合でふっくらとした唇に。

全25色 ￥1,980／JT

掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

撮影／志田裕也［静物］ 文／池野もも 再構成/美人百花.com編集部