LinQ・高木悠未が、8月5日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

高木悠未©光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

九州・福岡を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」の高木悠未が「FLASH」に登場。7月4日に発売した1st写真集『タカラモノ』のアザーカットを特別公開している。

14年間在籍したグループを8月9日（土）に卒業し、新たな道に進む彼女を収めたカットの数々は必見だ。

高木悠未 プロフィール

たかき・ゆうみ

28歳。1997年5月7日生まれ。福岡県出身。T147

2011年、福岡県を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」に創設メンバーとして加入。以降、同グループの中心メンバーとして活躍。6月14日から全国4都市5会場で高木悠未卒業ツアー「YOU〜END〜ME」を開催し、8月9日（土）の福岡・ベスト電器天神eホールでの公演をもって卒業、その後もタレントとして活躍することを発表している。そのほか最新情報は、公式X（@yuumi_takaki）、Instagram（@yuumi_takaki05）をチェック。

1st写真集『タカラモノ』が光文社より発売中。

