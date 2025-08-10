完全に盲点だったかも、、！【ユニクロ】大人女性におすすめ♡「メンズアイテム」

コーデにこなれ感を醸し出す、程よく余裕のあるシルエットを求めているなら【ユニクロ】のメンズ売り場もチェックしてみて。大人女性にも似合う、こなれた印象をプラスできるアイテムに出会えるはず。そのなかから今回は、おすすめのベストやショーツをピックアップして紹介します。

抜け感をプラスしておしゃれ度アップ

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\2,990（税込）

@mi___.5さんが「一目惚れ」したのは、肩のラインをゆるやかにカバーし、ほどよい深さのVネックもポイントになるベスト。Mサイズでも程よくゆとりあるシルエットで、絶妙なリラックス感が出ています。「色味が絶妙で最高にかわいい」というグレーも魅力的。デニムパンツとのワンツーコーデでもこなれた着こなしに。

程よいゆとりが嬉しいスウェットショーツ

【ユニクロ】「スウェットワイドショーツ」\2,990（税込）

一見カジュアルになりがちなスウェットショーツも、高見えする素材や落ち着いたカラーで、大人女性のコーデにも馴染みやすくなります。程よいゆとりで楽に穿けそう。ベーシックなカラーもいいけれど、秋を先取りできるワインカラーを選んで、人とおしゃれで差がつく着こなしに仕上げてみて。

