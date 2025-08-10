気象台は、午後8時23分に、洪水警報を白石町に発表しました。

佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐賀市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水

10日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



□洪水警報

10日夜遅くにかけて警戒



■唐津市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水

10日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm





□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■鳥栖市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■多久市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■伊万里市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■武雄市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くに警戒■鹿島市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm■小城市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■嬉野市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■神埼市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■吉野ヶ里町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■上峰町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■みやき町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■有田町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■大町町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm■江北町□大雨警報・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm■白石町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■太良町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒