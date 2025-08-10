気象台は、午後8時21分に、洪水警報を筑後市、広川町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を筑後市、広川町に発表しました。

福岡県では、11日昼前まで土砂災害に、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北九州市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃





□洪水警報11日朝にかけて警戒■福岡市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 10日夜遅く□洪水警報11日朝にかけて警戒■大牟田市□洪水警報11日朝にかけて警戒■久留米市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■直方市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■飯塚市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■田川市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■八女市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜遅く□洪水警報11日朝にかけて警戒■筑後市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報【発表】11日朝にかけて警戒■大川市□大雨警報・土砂災害・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明■行橋市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■豊前市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■中間市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■小郡市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■筑紫野市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 70mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■宗像市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■太宰府市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■古賀市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■福津市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■うきは市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■宮若市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■嘉麻市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■朝倉市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■糸島市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■那珂川市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■宇美町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■篠栗町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■志免町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■須恵町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■新宮町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■久山町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■粕屋町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■芦屋町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■水巻町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■岡垣町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■遠賀町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■小竹町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■鞍手町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■桂川町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■筑前町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■東峰村□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■大刀洗町□大雨警報・土砂災害・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■広川町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報【発表】11日朝にかけて警戒■香春町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒3時間最大雨量 70mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■添田町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■糸田町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■川崎町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■大任町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■赤村□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■福智町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■苅田町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■みやこ町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒■上毛町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日朝にかけて警戒■築上町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報11日朝にかけて警戒