£Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¤ÎÄïÊ¬¡¦£Ô£×£Ó¡¡½é¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ª¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦ÅÙ¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×£¶ÅÔ»Ô¤Ç£µËü¿ÍÆ°°÷
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ£¶¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ô£×£Ó¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¡¢Á´¹ñ£¶ÅÔ»Ô£±£³¸ø±é¤ò½ä¤ë½é¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ô£×£Ó¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡¡Ç£²£´¡¿£·¡§£×£É£Ô£È¡§£Õ£Ó¡Ç¡¡£É£Î¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡££Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¤ÎÄïÊ¬¤Ç¡¢£··î£²Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡££´£²¡Ê¥µ¥¤¡á¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤È¸òÎ®¤·¡¢¹¬¤»¤Ê£³»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿£Ë£Ù£Õ£Î£Ç£Í£É£Î¡Ê£±£·¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£º¸Â»Ø¤Î¹üÀÞ¤ÇÌµÍý¤ÊÆ°¤¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë£Ù£Ï£Õ£Î£Ç£Ê£Á£Å¡Ê£²£°¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤À¤±¤Ë¡¢£¶¿Í¤Îµ¤¹ç¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡£Íº¡¹¤·¤¤¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤µ¤ò»Ä¤¹¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë£¶Ï¢È¯¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç£´£²¤Î´¿À¼¤òÍ¶¤¤¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö£ð£ì£ï£ô¡¡£ô£÷£é£ó£ô¡×¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ö£è£å£ù¡ª£è£å£ù¡ª¡×¡Ö£Â£Æ£Æ¡×¤ò´Þ¤àÁ´£²£³¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Ï£È£Ï£Ï£Î¡Ê£²£°¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ò£´£²¤È²á¤´¤»¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÎý½¬À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä·Ê¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¡Ö¤è¤êÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦£Ó£È£É£Î£Ù£Õ¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡Ö£´£²¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦ÅÙ¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ÷¤ï¤»¤¿¡£