夏の涼しげな表情から一変！ほんのり赤みの広がる【秋っぽ血色感メイク】を解説♡

秋の新色は気になるけど、暑すぎて脳内が秋モードに追いつかない！そこで今回は、村瀬紗英とともに、ジルスチュアートのマルチカラーを用いた「秋っぽ血色感メイク」をご紹介します。リップ、チークに加えて目元にも赤みをまとえる万能アイテムだから、イマドキな秋顔に即アップデートできちゃうんです♡

【秋】リップ＆チークの2way使いで赤みゾーンUP リップは濃度を上げ、おそろいの赤みをほおにも宿す。これだけで、夏の涼しげな表情から一変！ じんわりと温かみが広がるお顔なら、ナチュラルな雰囲気のまま、秋っぽさをゲットできるよ。 Key Item▷ジルスチュアートのマルチカラー つけるパーツを増やしてスイッチ！ リップとチークだけでなく、目元にも使える。ふわっとした色づきが愛らしい。 バウンシング マルチカラー 02 3,520円／ジルスチュアート ビューティ 夏メイクも要チェック♡ ヌーディで自然体！夏の服装と相性抜群な「カジュアルメイク」のつくり方♡

メイク手順 体温あがった風な高揚感を演出！ リップは夏と同様の塗り方で複数回重ねて発色を強くする。 また、チークにも同じマルチカラーを使用。指にとったものを一度手の甲でならしてから、ほお全体にポンポンと塗る。 その他メイク手順 d右上を上まぶたにオン。二重幅を少しはみ出るくらいの幅で塗る。 d右下を下まぶた全体に塗り、左上を黒目下にのせてから左右に広げ、涙袋をぷっくり見せる。 eを鼻筋にすーっとつけて、自然なメリハリ感を底上げして。 使用したアイテムはこちら♡ 【d】アイデザイン パレット 09 5,500円 ／ポール＆ジョー ボーテ

▶︎シャイニーなピンクやスモーキーグレーなどパリジェンヌのような上品さを感じさせる配色。 【e】トーンフィルターハイライト 01 693円／セザンヌ化粧品

▶︎肌のくすみをレタッチするように自然な明るさを与えてくれるトーンが絶妙。

完成♡ 秋の雰囲気を引き立てるやわらかなフェミニンメイクの完成。ふわっとした色づきのリップ＆チークで、まるでお風呂上がりのようなナチュラルな血色感を演出♡ 半そでニット 11,866円／CITYBREEZE（nugu pressroom）シャツ 9,900円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）めがね 1,540円／ラティス 撮影／榊原裕一（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）スタイリング／城田望（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）取材・文／政年美代子

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 佐々木麗