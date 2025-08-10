内山理名、手作りのミニトマトと鯖缶パスタ公開「お店みたいでオシャレ」「盛り付けが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】女優の内山理名が10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパスタを公開し、反響が寄せられている。
【写真】内山理名「お店みたい」と話題の簡単手作りパスタ
内山は、ミニトマトと鯖缶パスタと桃のカプレーゼを公開。レシピについては「とても簡単。ミニトマト（多め）をオリーブ油で炒めて鯖缶加えて、塩・ナンプラーや醤油などで味を整え、茹でたパスタ（リングイネ）を混ぜて出来上がり」と解説し、「お好みでハーブやチーズを加えても」と付け加えていた。
この投稿にファンからは「お店みたいでオシャレ」「盛り付けが綺麗」「参考になる」「美味しそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
