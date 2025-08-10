【大雨の影響】あす11日（月）特急「やくも」 始発から「15号（岡山14:13発）」「16号（出雲市11:44発）」まで運転取り止め【10日午後8時更新 沿線の24時間天気シミュレーションも】
JR西日本によりますと、あす（１１日）JR伯備線・山陰線では大雨が見込まれるため、以下の特急「やくも」号は、運転を取り止めるということです。
【写真を見る】沿線の雨はいつまで降る？「273系」とともに24時間天気予報も掲載
【岡山⇒出雲市方面】
・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも９号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１５号：岡山駅（14:13発）～出雲市駅間
【出雲市⇒岡山方面】
・やくも２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１０号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１６号：出雲市駅（11:44発）～岡山駅間
なお、特急やくも号沿線の今後24時間の天気・降水量の予報は【画像③～⑥】の通りです。