JR西日本によりますと、あす（１１日）JR伯備線・山陰線では大雨が見込まれるため、以下の特急「やくも」号は、運転を取り止めるということです。

【写真を見る】沿線の雨はいつまで降る？「273系」とともに24時間天気予報も掲載

【岡山⇒出雲市方面】

・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも３号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも５号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも７号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも９号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも１１号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも１３号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも１５号：岡山駅（14:13発）～出雲市駅間

【出雲市⇒岡山方面】

・やくも２号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも４号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも６号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも８号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも１０号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも１２号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも１４号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも１６号：出雲市駅（11:44発）～岡山駅間



なお、特急やくも号沿線の今後24時間の天気・降水量の予報は【画像③～⑥】の通りです。