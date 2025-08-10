ÍµÈ¤«¤é¡È½Ð¶Ø¡ÉÀë¹ð¤Î·Ý¿Í¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð±é¡Ö²¿¤«È¿ÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÏÂ²ìÍ¦²ð¡Ê44¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤«¤é¡È½Ð¶Ø¡É¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ïº£Ç¯6·îÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÏÂ²ì¤òÆ±ÈÖÁÈ¤«¤é½Ð¶Ø¤Ë¤·¤¿¤ÈÀë¸À¡£¡Ö²¶¤Ïµ´·³Áâ¤À¤«¤é¤Í¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Ï·ù¤¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÊüÁ÷¤ËÎ×¤àÂÖÅÙ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤è¤½¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ëº¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤é¤»¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£·î10ÆüÊüÁ÷²ó¤ÏÍµÈ¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡×°ÂÅÄÏÂÇî¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ö°ÂÅÄ¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁñ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î½Ð¶ØÀë¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÅÄ¤«¤é¡Ö²¿¤«È¿ÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¬¡£ÏÂ²ì¤Ï¡ÖÈ¿ÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦È¿¾Ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ÄËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¼±¤ò²þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£