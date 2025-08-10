月の年金25万1000円、68歳元公務員男性「仕事から解放されただけで満足」老後のリアル
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、京都府在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：京都府
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：1200万円
現在の資産：預貯金1000万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：厚生年金538カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：18万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金6万9000円
その理由として「人に比べればいい方かな」と語っています。
ひと月の支出は約「30万円」。夫婦の年金で「毎月賄えている」と回答されています。
現在は仕事をしていないそうで、年金以外の収入はないとのこと。
そのため年金生活においては「無駄な外食をしない」と支出を抑える工夫をしているそうです。
今後の生活については「どれだけ医療費が必要になるか心配」と不安を吐露します。
一方で「何でも気ままにとはいかないが、仕事から解放されただけで満足」と時間に余裕のある老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
