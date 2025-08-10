学芸員（左から５人目）の説明に耳を傾ける教室の参加者＝１０日、横須賀美術館

横須賀美術館（神奈川県横須賀市鴨居）が夏休み中の中学生に美術館や展覧会への関心を持ってもらう取り組みをしている。来館した中学生に「鑑賞ガイド」を無料で配布。学芸員による「鑑賞教室」も今月中旬まで開催する。

ガイドは美術館の役割やルールを明記。ガラスと鉄板の二重構造や天井や壁に開いた丸穴など、建築家・山本理顕さんが設計した同館の特徴も説明している。

今月９日から始めた「中学生のための美術鑑賞教室」は、現在開催中の展覧会「住友洋画コレクション─フランスと日本近代絵画名品選」を学芸員が案内する。

１０日の教室には中学生と家族計３組が参加。フランスの画家、クロード・モネが描いた「並木道（サン＝シメオン農場の道）」と「モンソー公園」について、色使いなど表現方法の違いを学芸員から教わった。

１１年ぶりに同館を訪れたという中学３年の松本大河さん（１４）＝横浜市港北区＝は「（モンソー公園は）人物が描かれることで空間が明るくなっていた。作品について詳しく知ることができて良かった」と充実した表情を浮かべていた。

ガイドは同館のホームページからもダウンロードできる。教室は１１、１５、１６、１７日の午後１時半〜同２時。参加無料（保護者は観覧券が必要）で申し込み不要。問い合わせは同館電話０４６（８４５）１２１１。