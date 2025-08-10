8月11日（月）に盛岡競馬場で行われる、クラスターカップ（Jpn3・3歳上・1200m）の枠順は下記の通り。毎年恒例、岩手夏のダートスプリント重賞。JRAからは5頭が出走。絶対的な馬は不在で混戦模様。実績は最上位のチカッパなどが人気を集める。

【盛岡・クラスターカップ】夏のダート短距離決戦…武豊チカッパらが激突

JRAからは5頭

1枠1番

エイシントルペード

牡4・54.0・山本聡紀

板垣吉則・岩手

2枠2番

ウラヤ

牡6・54.0・山本政聡

畠山信一・岩手

3枠3番

カリュウ

牝6・52.0・菅原辰徳

伊藤和忍・岩手

3枠4番

サンライズアムール

牡6・54.0・幸英明

小林真也・栗東

4枠5番

サンエイウイング

牡8・54.0・小林凌

佐藤浩一・岩手

4枠6番

チカッパ

牡4・57.0・武豊

中竹和也・栗東

5枠7番

アドバンスファラオ

牡5・54.0・笹川翼

森秀行・栗東

5枠8番

スマートセラヴィー

牡9・54.0・大坪慎

斉藤雄一・岩手

6枠9番

ダノンスコーピオン

牡6・59.0・山本聡哉

福永祐一・栗東

6枠10番

マツリダワールド

牡5・54.0・阿部英俊

菅原勲・岩手

7枠11番

レディブラウン

牝7・52.0・鈴木祐

千葉幸喜・岩手

7枠12番

キャンディドライヴ

牡6・54.0・落合玄太

小野望・北海道

8枠13番

スプラウティング

せん6・54.0・塚本涼人

酒井仁・岩手

8枠14番

ヒビキ

牡5・54.0・丹内祐次

辻野泰之・栗東