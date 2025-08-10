【クラスターC】武豊チカッパは4枠6番
8月11日（月）に盛岡競馬場で行われる、クラスターカップ（Jpn3・3歳上・1200m）の枠順は下記の通り。毎年恒例、岩手夏のダートスプリント重賞。JRAからは5頭が出走。絶対的な馬は不在で混戦模様。実績は最上位のチカッパなどが人気を集める。
1枠1番
エイシントルペード
牡4・54.0・山本聡紀
板垣吉則・岩手
2枠2番
ウラヤ
牡6・54.0・山本政聡
畠山信一・岩手
3枠3番
カリュウ
牝6・52.0・菅原辰徳
伊藤和忍・岩手
3枠4番
サンライズアムール
牡6・54.0・幸英明
小林真也・栗東
4枠5番
サンエイウイング
牡8・54.0・小林凌
佐藤浩一・岩手
4枠6番
チカッパ
牡4・57.0・武豊
中竹和也・栗東
5枠7番
アドバンスファラオ
牡5・54.0・笹川翼
森秀行・栗東
5枠8番
スマートセラヴィー
牡9・54.0・大坪慎
斉藤雄一・岩手
6枠9番
ダノンスコーピオン
牡6・59.0・山本聡哉
福永祐一・栗東
6枠10番
マツリダワールド
牡5・54.0・阿部英俊
菅原勲・岩手
7枠11番
レディブラウン
牝7・52.0・鈴木祐
千葉幸喜・岩手
7枠12番
キャンディドライヴ
牡6・54.0・落合玄太
小野望・北海道
8枠13番
スプラウティング
せん6・54.0・塚本涼人
酒井仁・岩手
8枠14番
ヒビキ
牡5・54.0・丹内祐次
辻野泰之・栗東