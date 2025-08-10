◆フィギュアスケート サマーカップ 第２日（１０日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

ジュニア男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、高橋星名（せな、木下アカデミー）が７６・３１点をマークし、２位でフリーに進んだ。トリプルアクセル（３回転半）を決めるなど３本のジャンプは全て成功。スピンではよろける場面もあったが、高得点をマークし、フリー進出を決めた。無事にいい滑りを終えることができたのと、大きなミスなく終えることができたのはいい収穫」とうなずいた。

周囲の選手からは高橋、中田璃士（りお）、西野太翔（たいが）が「日本ジュニア界の３強」だと言われることも増えた。「昨シーズンは成績も残せた方だが、自分以外の周りのみんなもうまくいってる。一緒になって練習していいのかなって思うときもあるが、３強に入れてもらってて少し自信はついた」と表情を崩した。

昨季は全日本ジュニア選手権２位、世界ジュニア選手権９位などの成績を残した。今季はジュニアグランプリファイナル出場を目標に掲げ、すでに３試合目の出場。「自分は試合に強い方ではない。練習通り完璧にできるメンタルでもないので、試合を積み重ねていくごとに自分も成長できると思う」と狙いを話した。